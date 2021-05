Pioner: lo straordinario FPS survival ispirato a Metro e STALKER

Capita sempre più spesso che, all’improvviso, vari team di sviluppo mai sentiti si presentino al cospetto degli appassionati con sorprendenti progetti. Molti dei titoli più amati in passato si sono presentati in questo modo, basti pensare al particolare Cuphead, al platform Celeste o anche ai più recenti The Day Before e Black Myth Wukong. Anche Pioner, il progetto di cui vi stiamo per parlare si è presentato un po’ in sordina, ma si sta già facendo notare sul web.

Pioner è stato annunciato solamente qualche ora fa dal team di sviluppo russo GFA Games, e si presenta come un FPS con forti inclinazioni da MMO survival. Basta guardare pochi secondi del trailer di presentazione, che mostra già grossi spezzoni di gameplay, per notare le forti ispirazioni a giochi del calibro di STALKER e Metro, e dalle loro controparti letterarie e filmiche. L’atmosfera che si respira nei pochi minuti di trailer è già promossa quindi, ma ci sono altri dettagli che sono emersi in queste ore sul nuovo gioco in arrivo.

Stando a quanto riferito dai ragazzi che stanno sviluppando il titolo, Pioner dovrebbe vedere la luce tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Il titolo sarà un free-to-play attualmente in uscita esclusivamente su PC, con le console che non sono ancora state menzionate nei piani dello studio. L’intera esperienza avrà un focus maggiore sul PvE, ma non mancheranno componenti e situazioni PvP.

Pioner, inoltre, presenterà un’importante personalizzazione delle armi che darà al gameplay un immersione totale e una sensazione di progressione costante. Il tutto sarà ambientato su un isola che è stata martoriata da un’improvvisa catastrofe tecnologica che ha regredito la vita dei pochi sopravvissuti ad una costante guerra per quel poco di civiltà che resta.