Star Wars: Jedi, il terzo gioco è in sviluppo? Spuntano degli indizi

Una recente offerta di lavoro per un Senior Game Writer sul sito di Electronic Arts sembra confermare lo sviluppo di un terzo capitolo della serie Star Wars Jedi da parte di Respawn Entertainment.

Con il destino di un terzo gioco di Star Wars Jedi ancora incerto, un'offerta di lavoro sul sito delle carriere di EA ha praticamente confermato i piani per il terzo capitolo di Jedi. L'annuncio di lavoro menziona, infatti, chiaramente Star Wars Jedi in grassetto proprio accanto alla posizione lavorativa nel titolo in alto al post. Più avanti, il post descrive il progetto come un "titolo di Star Wars non annunciato" e richiede al candidato di avere esperienza nel lavoro su giochi d'azione in terza persona di tipo "AAA".

Dopo diversi anni di incertezza con la licenza esclusiva di Star Wars e i giochi Battlefront, il soulslike d'azione in terza persona Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment sorprese piacevolmente i fan nel 2019. Il suo seguito, Jedi: Survivor, è stato rilasciato circa un anno fa con recensioni entusiastiche nonostante il difficile lancio tecnico e i problemi di prestazioni, che sono stati successivamente risolti (ora potete giocarci facilmente grazie alla sua introduzione nel Game Pass).

Pochi mesi dopo il lancio di Star Wars Jedi: Survivor, l'attore protagonista dietro la performance di Cal Kestis, Cameron Monaghan, aveva lasciato intendere che un terzo titolo di Star Wars Jedi fosse già in lavorazione. Anche se l'affermazione di Monaghan non è stata ufficialmente confermata da EA, visto il successo Survivor, superando facilmente le vendite di lancio del suo predecessore Fallen Order, non è sorprendente che EA voglia fare un terzo gioco.

D'altronde, il finale aperto di Jedi: Survivor lascia dello spazio per continuare ulteriormente la storia di Kal.