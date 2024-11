Pizza sempre calda grazie alla vostra PS5

Pizza Hut Canada ha lanciato il PIZZAWRMR, un dispositivo progettato per mantenere calde le pizze durante le sessioni di gioco su PlayStation 5, sfruttando semplicemente il calore emesso dalla console. L'azienda ha reso disponibili gratuitamente i file per la stampa 3D del dispositivo a chiunque si registri sul sito dedicato..

Il PIZZAWRMR si ispira al caratteristico tetto rosso degli iconici ristoranti Pizza Hut e si posiziona sopra la console PS5 (che potete trovare su Amazon). Il coperchio si apre come un laptop per un facile accesso al vassoio che sorregge le fette di pizza. Secondo Pizza Hut, il dispositivo può contenere diverse fette e sfrutta l'aria calda espulsa dalla console per riscaldare il cibo.

Il PIZZAWRMR è compatibile solo con console dotate di ventilazione posteriore di 11,7 x 1,31 pollici.

L'azienda definisce questa invenzione come "l'applicazione di scienza e ingegneria per il bene superiore". I file per la stampa 3D includono il corpo principale, il supporto sinistro, il coperchio e altre parti necessarie.

Per stampare correttamente il dispositivo è necessaria una stampante 3D con un piano di almeno 15 x 15 pollici. Pizza Hut consiglia inoltre di inserire un vassoio di alluminio di 34 x 23 x 2,5 cm all'interno del dispositivo per proteggere la console da briciole e grasso.

L'iniziativa di Pizza Hut si inserisce in un trend più ampio di collaborazioni tra catene di fast food e mondo del gaming. Nel 2020, KFC aveva presentato la KFConsole, una console a forma di secchiello inizialmente nata come scherzo ma poi diventata un vero dispositivo alimentato da un Intel NUC e con un cassetto per conservare il pollo fritto.

Queste iniziative di marketing mirano a catturare l'attenzione dei videogiocatori, un target sempre più importante per le catene di fast food. Il PIZZAWRMR di Pizza Hut rappresenta solo uno dei tanti esempi di campagne marketing votate all'assurdo e studiate accuratamente per diventare virali in pochissimo tempo.