PlatinumGames promette grosse novità durante il 2020

PlatinumGames è una di quelle software house sempre impegnata in qualcosa, spesso anche su più progetti contemporaneamente, ma il futuro imminente della software house sembra essere più appetibile che mai per lo studio giapponese, e anche il presidente della compagnia Kenichi Sato lo sta reclamando a gran voce come tale.

Parlando di recente in un’intervista con la redazione di Inside Games, Sato ha affermato che lo studio ha grandi novità da condividere con gli appassionati all’inizio di quest’anno e che le prossime settimane e mesi potrebbero segnare l’inizio di una nuova fase per PlatinumGames. Sato inoltre, ha anche affermato che uno degli obbiettivi dello studio sarà quello di operare a pieno regimo durante il 2020.

Attualmente ci sono due progetti su cui Platinum Games sta lavorando e che sono stati resi pubblici. Babylon’s Fall, che si è mostrato recentemente con il suo primo filmato di gioco, mentre lo sviluppo di Bayonetta 3 sta andando bene da quanto detto negli scorsi mesi dal team, ma nessuno dei due titoli al momento ha una data di uscita.

Al momento sappiamo anche, per ammissione dello studio, che ci sono molti altri giochi non ancora annunciato in sviluppo presso i team di Platinum, uno dei quali è diverso da qualsiasi altra cosa sia mai stata fatta prima dalla software house giapponese. Cosa vi aspettate dal 2020 di PlatinumGames?