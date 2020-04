Platinum Games: rivelato il quarto annuncio, ma si tratta di un pesce d’aprile

Ormai è passato diverso tempo dall’annuncio del sito Platinum4 di Platinum Games, con la software house che si è impegnata a svelare con il tempo 4 nuovissimi progetti nel giro di questi mesi. Per chi stesse seguendo la vicenda, siamo a tre annunci svelati, e diverso tempo fa vi avevamo postato una notizia nella quale l’azienda nipponica aveva dichiarato che il quarto ed ultimo annuncio sarebbe stato mostrato proprio oggi, primo aprile. Sebbene la data non risulta essere una delle migliori per rivelare qualcosa, trattandosi appunto del tanto amato/odiato pesce d’aprile, migliaia di appassionati hanno provato ad ingoiare il rospo ed a fidarsi, purtroppo.

In queste ore il sito di Platinum Games si è quindi aggiornato come promesso mostrando il trailer di Sol Resta, “shoot ‘em all” sviluppato dalla famosissima software house di HAMSTER Corporation. Inutile dirvi che si tratta di un divertente pesce d’aprile, come suggerito anche dagli sviluppatori. Non sappiamo quindi se tale Sol Resta fosse il tanto atteso annuncio oppure nella giornata odierna verrà rivelato il vero quarto attesissimo progetto. Qui di seguito vi mostriamo il trailer, ricordandovi di nuovo che si tratta di uno scherzo.

Platinum Games sta vivendo certamente un periodo eccellente, con titoli e progetti futuri a dir poco sensazionali. La remastered di The Wonderful 101 verrà rilasciata il prossimo 22 maggio, mentre il tanto atteso terzo capitolo di Bayonetta ed il misterioso Babylon’s Fall sono attualmente in lavorazione. Sicuramente il lavoro non manca per i dipendenti dell’azienda giapponese ed il futuro si prospetta decisamente molto roseo.

Cosa ne pensate di questa notizia? “Piaciuto” lo scherzo della software house giapponese? Sappiamo già la risposta, ma scrivetecelo nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Per il vero quarto annuncio vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.