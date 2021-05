Play at Home, l’iniziativa continua con tanti contenuti gratis

Durante questi mesi Sony ci ha deliziato con tantissimi contenuti gratuiti proposti grazie a tante iniziative, mirate soprattutto a far restare in casa le persone e dilettarsi con titoli sempre nuovi. Questo trend del Play at Home sta però continuando dato il grande interesse che la community dei videogiocatori ha rivolto a questa bella iniziativa. I titoli regalati sono stati molteplici anche grandi esclusive di rilievo, come il remake di Ratchet & Clank in perfetto orario con l’arrivo del nuovo capitolo su PS5, oppure Horizon Zero Dawn.

Insomma, sembra che Sony creda realmente nel progetto e vuole continuarlo a supportare nel corso del prossimo mese. Con un post sul blog ufficiale ha infatti rivelato quelli che saranno i prossimi contenuti che verranno rilasciati gratuitamente a partire dal 18 Maggio. Vi ricordiamo che potete ancora scaricare gratuitamente Horizon Zero Dawn Complete Edition fino al 15 Maggio, dopodiche lascerà la promozione e non sarà più possibile riscattarlo. Fino al 7 Giungo sarà invece possibile avere accesso a diversi contenuti per svariati titoli.

PlayStation Plus Pack – include quattro oggetti di personalizzazione unici tra cui Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail e il Trimpact BL Player Banner.

Brawlhalla: Play at Home Pack – include lo sblocco Rayman Legend, la skin di Sir Rayelot con le skin delle armi Axe e Gauntlet, Shrug Emote e Grimm Sidekick.

1100 Destruction Points

MLB The Show 21 10 The Show Packs

The Play at Home Pack – include MyTEAM Series 2 Amethyst Damian Lillard, 5,000 MyTEAM Points e altro.

Play at Home Pack – include Kyoto Undercover Ronin Outfit e 200 Rogue Bucks.

World of Tanks: Modern Armor, questo pack include cinque booster d’argento x1.5, cinque booster XP x2, 7 giorni di account Premium e altro ancora.

Warframe Starter Pack – include 100 Platinum, 100,000 Credits, 7 giorni di Affinity Booster, Essential Base Damage Mod Bundle e molto altro.

I contenuti verranno ovviamente rilasciati come detto in precedenza a partire dal 18 Maggio e saranno disponibili per tutti fino all’inizio di Giungo grazie all’iniziativa Play At Home. Se avete intenzione quindi di passare un ottimo mese in compagnia di qualche ottimo contenuto aggiuntivo, sicuramente queste offerte faranno al caso vostro!