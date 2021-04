Ratchet e Clank Rift Apart: 15 minuti di gameplay dallo State of Play

Ormai manca sempre meno al lancio di Ratchet e Clank Rift Apart, in arrivo il prossimo 11 giugno in esclusiva PlayStation 5. Diversi giorni fa i ragazzi di Insomniac Games hanno rilasciato un brevissimo spettacolare trailer per sponsorizzare la loro nuova opera in cui era possibile assistere a diverse piccole sessioni di gameplay. sul Blog ufficiale di PlayStation era stato pubblicato inoltre un articolo riguardante Rivet, la misteriosa protagonista di ratchet & Clank: Rift Apart. Si tratta di una Lombax proveniente da un’altra dimensione, dove il malvagio imperatore Nefarious dà la caccia a tutti coloro che si oppongono a lui.

Proprio in questi minuti si è svolto lo State of Play dedicato proprio a Ratchet e Clank Rift Apart con un gameplay di ben 15 minuti. Abbiamo quindi potuto assistere ad una grossa sessione di gioco con il nostro amato protagonista alla ricerca del suo robotico compagno in questa città visivamente incredibile ricca di luci al neon, soundtrack cyberpunk e molto altro ancora. Il director del titolo ci ha mostrato inoltre diverse abilità come la possibilità di scivolare attraverso i muri rendendo il tutto molto più dinamico di prima. Ovviamente, la featured principale risultano essere le fratture disseminate tra le mappa di gioco, utili ad esempio per scappare dai combattimenti più pericolosi

A livello visivo Ratchet e Clanks Rift Apart è clamoroso con PS5 che fa il suo lavoro in modo impeccabile, anche attraverso le caratteristiche del DualSense che abbiamo potuto conoscere col tempo. Abbiamo notato come i caricamenti siano inesistenti, soprattutto tra una frattura ed un’altra e non siano presenti praticamente cali di frame rate. Il corposo gameplay mostra una varietà di situazioni, nemici, pianeti davvero invidiabili che ci hanno lasciati a bocca aperta. Non vediamo davvero l’ora di poter mettere le nostre mani sul nuovo capitolo di questa saga. Se vi siete persi l’evento dedicato non disperate, vi lasciamo il gameplay esteso proprio qui sotto.

Ratchet e Clank Rift Apart si tratta di una delle tante esclusive proposte da PlayStation, punto chiave del marketing targato Sony. Jim Ryan in una recente intervista ha dichiarato infatti che PS5 sarà una console ricca di esclusive, molte di più rispetto alle generazioni precedenti. Se la qualità è questa, non vediamo l’ora di scoprire le altre. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto nella sezione dedicata, per ogni novità relativa al prossimo capitolo in uscita l’11 giugno vi invitiamo, come di consueto, a seguire le nostre pagine.