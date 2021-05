PlayStation 5, arrivano i “nuovi” DualSense

In attesa di scoprire se PlayStation 5 subirà davvero un redesign, il protagonista di un nuovo leak è oggi il DualSense, ovvero il controller della nuova console di casa Sony. Stando ad un leak riportato da una fonte che già in passato aveva fatto centro su alcuni movimenti vicino a Sony, tra cui i recenti giochi del PlayStation Plus.

PlayStation 5 DualSense Rosso

A differenza del tanto chiacchierato redesign di PlayStation 5, questa volta i cambiamenti del DualSense non sarebbero così eclatanti. Stando ad Area Jugones, infatti, nelle prossime settimane potrebbe avvenire il lancio di due nuove versioni del controller, in colorazioni differenti. Il sito cita direttamente fonti all’interno di Sony, che avrebbero anche divulgato anche una prima foto. Le nuove colorazioni del controller dovrebbero essere due: una rossa, con rifiniture nere (di cui potete vedere l’immagine in questa notizia e uno invece nero con rifiniture grigie/argentate, di cui purtroppo né noi né i leaker originali sono riusciti ad entrare in possesso di una foto.

Non è una novità per Sony. Ogni lancio delle loro console è stato accompagnato da diverse colorazioni di controller. Per quanto riguarda PlayStation 5, essendo ancora una piattaforme decisamente giovane, appare chiaro che al momento non ci sia tutta questa fretta di lanciare sul mercato una nuova colorazione di controller. Questo, unito anche al fenomeno della carenza di semiconduttori che ha portato ad uno shortage di stock ha probabilmente spinto il colosso giapponese a non focalizzarsi immediatamente sull’immissione nel mercato di varianti colorate per il pad next gen. E in futuro sarà lecito aspettarsi anche ulteriori modelli e colorazioni, come accaduto già per le precedenti macchine da gioco.

Ovviamente, allo stato attuale, non c’è ancora nulla di ufficiale in merito. L’alta affidabilità dei colleghi spagnoli però ci fa presuppore che un lancio dei nuovi controller colorati per PlayStation 5 sia davvero abbastanza imminente. E chissà che forse nel prossimo futuro Sony non possa proporre anche una console “classic black”, con un ritorno alle origini. In passato, infatti, tutte le piattaforme sono state lanciate in una proposta nera, mentre questa nuova generazione è cominciata con un colore su cui in pochi avrebbero scommesso.