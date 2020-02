PlayStation 5 e Godfall: sono previste delle novità a marzo?

Mancano ancora parecchi mesi all’arrivo della next-gen, ma ciò che potrebbe allietare gli appassionati in questa lunga attesa sono sicuramente delle nuove informazioni riguardo a Playstation 5. Nonostante Sony sia ancora in silenzio riguardo alla propria console di prossima generazione, sono i leak a farla da padrone in questi mesi antecedenti alla presentazione di PS5. In queste ore due nuove indiscrezioni stanno suggerendo l’arrivo di nuovi dettagli sulla console Sony e su Godfall nel mese di marzo.

In questo caso specifico parliamo di due distinti profili Twitter. Il primo, Shinobi602, si concentra su Godfall, il titolo d’azione sviluppato da Counterplay Games. Stando alle parole di questo insider, il team di sviluppo avrebbe dichiarato, durante un panel al PAX East, che sono in arrivo delle novità su Godfall, e che queste nuove informazioni arriveranno “molto, molto presto”.

@PlayStation 5

The New Features, This Gen is gonna be a different battle@Xbox @XboxP3 @aarongreenberg

Xbox series x got more to show WATCH.

The 360 days may come back this gen.

ALSO SONY EXCLUSIVES AND NEW TOOLS, Will be the game changer for summer 2021.

Stay tuned #MARCH

— HOT97'S HipHopGamer LogitechG (@HipHopGamer) February 28, 2020