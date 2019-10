PlayStation 5: brevetto svela nuovo PS VR wireless?

PlayStation 5 potrà contare su una nuova PS VR wireless? Questo è quanto fa pensare un nuovo brevetto spuntato in rete; ecco i dettagli.

PlayStation 5 è la nuova console di casa Sony: tutti davamo per scontato il nome e il periodo di uscita, ma ora abbiamo la conferma ufficiale. Abbiamo avuto modo di scoprire anche altri dettagli, come per esempio le nuove funzioni del controller, il chip dedicato al ray tracing e il potenziamento del lato social. L’ecosistema PlayStation è grande, però, e non abbiamo scoperto tutto. Non sappiamo, ad esempio, come sarà gestita PS VR: sappiamo che sarà supportata, ma ci saranno novità di qualche tipo?

Non sarebbe troppo strano se, con il cambio di generazione, anche l’hardware dedicato alla realtà virtuale venisse aggiornato. Un nuovo PS VR non sarebbe spiacevole e, ora, spunta proprio un brevetto a esso legato. Nelle immagini qui sotto potete vedere quanto è incluso nel brevetto.

L’aspetto dell’hardware è diverso, ma i brevetti non mostrano quasi mai l’effettiva estetica di un prodotto. Il punto fondamentale è che il brevetto parla di una tecnologia completamente wireless, che comunica con la console (e a questo punto diremmo PlayStation 5) via Bluetooth.

Il brevetto svela anche che sia l’headset che il controller sarebbero dotati di telecamere (quattro sul caschetto – due frontali e due posteriori- e una sul controller) utili a rilevare i movimenti o la presenza di ostacoli nell’ambiente, visto che il giocatore sarebbe più libero di muoversi, non essendo più limitato dai cavi.

Si tratta solo di un brevetto e, come sempre, è possibile che nulla venga prodotto, ma di certo una nuova PS VR per PlayStation 5 sarebbe un valore aggiunto per la console di casa Sony. Speriamo di ricevere ben presto nuove informazioni ufficiali in merito alla realtà virtuale di casa Sony. Voi cosa ne pensate?