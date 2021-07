PlayStation: annunciato il nuovo State of Play! Data e orario

Quello passato è stato un E3 2021 senza la presenza di Sony, ma a questo ormai ci siamo abituati ormai da diversi anni. La compagnia giapponese, infatti, si è distaccata dalla fiera losangelina da qualche tempo, preferendo mostrare i propri annunci in una sede separata. Tra gli eventi targati PlayStation quelli estivi sono sempre i più attesi, soprattutto perché arrivano in un momento in cui tutti gli appassionati della compagnia nipponica sono interessati a scoprire a cosa potranno giocare da qui ai prossimi mesi e anni.

Playstation

L’annuncio di un nuovo evento PlayStation era attesissimo, e in molti non vedevano l’ora di scoprire quando avrebbero potuto sintonizzarsi per assistere ai nuovi annunci di giochi in arrivo su PS5 e PS4. L’attesa ora è finalmente finita, con Sony che ha annunciato proprio in questi istanti che un nuovo evento del format State of Play prenderà vita tra qualche giorno. Nello specifico lo show è atteso per giovedì 8 luglio a partire dalle ore 23:00, orario italiano.

L’annuncio, come sempre, è arrivato tramite i canali comunicativi del marchio PlayStation, dove la stessa compagnia ha già tracciato alcune linee guida su quello che gli appassionati potranno aspettarsi da questo prossimo show presto in arrivo. In primis è stato dichiarato che vedremo un nuovo gameplay di Deathloop, il quale verrà seguito da una serie di aggiornamenti sui titoli indie e una serie di giochi di terze parti.

A new State of Play arrives this Thursday. Tune in for a Deathloop gameplay deep dive, plus lots of updates on indies and exciting third-party games. https://t.co/oCn4suuAuu pic.twitter.com/KCP0WfHGYX — PlayStation (@PlayStation) July 6, 2021

Ora che anche il nuovo evento PlayStation è stato ufficialmente annunciato, non ci resta che attendere pazientemente questo giovedì, così da assistere con grande entusiasmo a quelli che saranno i nuovi annunci targati Sony. C’è qualche gioco in particolare che avreste piacere vedere durante questo evento digitale? Vi aspettate che trovino spazio molte più esperienze next gen per PS5 o sperate che PS4 possa essere ancora fortemente nei pensieri della compagnia giapponese?