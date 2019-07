PlayStation ChinaJoy 2019: svelati data e orario della conferenza

Sony PlayStation parteciperà al ChinaJoy 2019 portanto sul palco molti giochi interessanti: ecco data e ora della conferenza PlayStation.

I grandi eventi videoludici dell’anno sono l’E3, la Gamescom, il Tokyo Games Show, Paris Game Week, i due PAX e, volendo essere un po’ patriottici, il Milan Games Week. Non dobbiamo però scordarci che anche la Cina sta diventando un mercato di primo piano all’interno dell’ambito videoludico, anche per quanto riguarda le console. Sony punta da tempo verso la Cina e, ora, ha annunciato una conferenza per il ChinaJoy 2019. La conferenza PlayStation andrà in onda il primo agosto alle 11.30 (ora italiana).

Lo show durerà circa due ore: la società giapponese sfrutterà il palco del ChinaJoy 2019 per mettere in mostra nuovi giochi di sviluppatori cinesi. Per ora non ci sono conferme riguardo ai titoli che saranno mostrati, ma sono state condivise una serie di key visual dell’evento, probabilmente legate ai giochi. Ecco qui sotto.

Per ora non ci sono altre informazioni. Sappiamo però che saranno svelate altre novità fra una settimana circa, il 25 luglio 2019. Il mercato videoludico cinese, a causa delle notevoli restrizioni e lentezze burocratiche imposte da governo, sta emergendo con discreta lentezza, ma Sony ha avviato da tempo un programma dedicato alla ricerca di sviluppatori cinesi di qualità.

Diteci, cosa ne pensate delle immagini rilasciate da Sony PlayStation? Ce n’è qualcuna che vi incuriosisce, oppure per ora questo evento non vi ispira particolare fiducia?