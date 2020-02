PlayStation chiude Manchester Studio, team dedicato a PS VR

Poco fa vi abbiamo annunciato che Rockstar Games sta per perdere un importante parte di sé, il co-fondatore Dan Houser. Ora, un’altra “famiglia” perde un pezzo: parliamo della famiglia dei team first party di Sony PlayStation. La società ha infatti annunciato che chiuderà Manchester Studio, team di sviluppo inglese che si stava dedicando a un gioco AAA per PlayStation VR.

La compagnia giapponese ha confermato a GamesIndustry.biz che ha intenzione di “chiudere Manchester Studio nel tentativo di migliorare il rendimento e l’efficienza operativa“. Pare quindi che il team non abbia una precisa utilità all’interno dell’attuale strategia di Sony. Si tratta di una notizia in parte sorprendente, visto che fino a una settimana fa il team era attivamene alla ricerca di nuovo personale per il proprio progetto.

Manchester Studio è stato creato nel 2015 e, oltre allo sviluppo del suddetto e mai annunciato gioco AAA per PS VR, il team ha fatto da supporto ad altri sviluppatori interni di Sony. Si tratta inoltre del terzo studio inglese che PlayStation ha deciso di chiudere: nel 2016 ha dato il ben servito a Evolution e un anno dopo è toccato a Guerrilla Cambridge. Entrambi i team erano dediti a PS VR prima di essere chiusi.

SIE ha ancora due team all’interno del Regno Unito: il primo è Media Molecule, sviluppatore di Dreams e, precedentemente, di Little Big Planet e Tearaway; il secondo è Londo Studio, creatore di Blood & Truth, gioco per PS VR. Non abbiamo idea se il team di Manchester Studio avrà opportunità di unirsi ad altri studi di Sony (London Studio, magari). Non possiamo fare altro se non porgere i nostri migliori auguri ai dipendenti, nella speranza che possano trovare un impiego al più presto.