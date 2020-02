Rockstar Games perde un pezzo: il co-fondatore Dan Houser lascia lo studio

Rockstar Games, una delle società videoludiche più importanti e di successo degli ultimi anni, sta per perdere un pezzo. Take-Two, compagnia madre di Rockstar, ha annunciato che il co-fondatore Dan Houser lascerà il proprio ruolo a partire dall’11 marzo 2020, ovvero fra poco più di un mese. Terminerà così la sua carriera dopo vent’anni dalla nascita di Rockstar Games.

Dan Houser ha ricoperto il ruolo di “VP of Creative” fino ad oggi: è notevole che per tutti gli anni, in qualche misura, abbia supervisionato il rendimento creativo di Rockstar; sicuramente ci sarà qualcuno pronto a prendere il suo posto, ma sostituire una figura così iconica e importante non sarà affatto semplice.

Cosa possa significare questo cambiamento interno per la compagnia, non è dato saperlo. Negli ultimi tempi alcuni rumor hanno affermato che Take-Two sta pressando Rockstar Games per aumentare il ritmo produttivo dei propri giochi. Il team di sviluppo, è ben noto, non si è mai messo fretta e Rockstar ha fatto passare anni tra il rilascio di GTA 5 e il successivo gioco (ovvero Red Dead Redemption 2): certo, nel mezzo si è concentrata sul profittevole GTA Online, ma non si tratta di un vero nuovo prodotto. Non sappiamo se queste voci di corridoio abbiano in qualche modo a che fare con l’abbandono di Dan Houser.

Non sappiamo nemmeno se il co-fondatore voglia proseguire la propria carriera videoludica presso altri lidi, anche se dopo venti anni all’interno di una società da lui stesso creata pare improbabile che ciò avvenga. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni in merito. GTA 6 è ancora lontano o potremo vederlo a breve termine?