Sono oramai anni che nel mondo dei videogiochi si discute sulla possibilità di preservare i vecchi titoli. Mentre Xbox ha già fatto dei progressi importanti con la retrocompatibilità (anche se ora il progetto sembra essersi fermato per motivi puramente logistici), PlayStation invece sembra essere leggermente più indietro, anche se nel futuro lo scenario potrebbe cambiare radicalmente.

Playstation

Come riportato da VGC, infatti, PlayStation ha fondato un nuovo team, volto alla preservazione dei videogiochi. Il nuovo team vede coinvolta la figura di Garrett Fredley, che ha lavorato come ingegnere informatico per lo sviluppatore canadese Kabam, oltre che in Eelctronic Arts. Fredley ora fa parte del “Game Preservation Team”, un argomento che ha molto a cuore fin da quando ha mosso i primi passi in questa industria.

“La preservazione dei videogiochi è stata la mia prima motivazione per la carriera. Ero un novizio all’epoca e ho provato comunque a contribuire, anche senza esperienza. Ora sono finalmente tornato in questo settore, con un bel po’ di esperienza in più”, ha dichiarato Fredley. Di cosa si occuperà però in PlayStation non ci è ancora dato saperlo, così come non ci è data sapere l’obiettivo del suo team, anche se la nomenclatura “Game Preservation” non lascia troppi dubbi in merito a cosa si occuperanno i nuovi assunti.

Come e se PlayStation darà il via ad una iniziativa simile non ci è dato saperlo. Al momento la retrocompatibilità è uno dei temi più discussi, così come la possibilità di riprodurre giochi più vecchi anche alla chiusura dei server. Al vaglio dei vari editori ci sono sicuramente tantissime opzioni sul tavolo. Il difficile è capire quale può essere avviata senza troppi problemi e soprattutto a costi ragionevoli per tutte le realtà coinvolte. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.