PlayStation: il recente spot nasconde tre giochi non ancora annunciati, lo dice Sony!

Ricordate il recente spot pubblicitario PlayStation Play Has No Limits? Bene, è chiaro come la luce del sole che la compagnia nipponica abbia voluto omaggiare in questo nuovo spot tutta una serie di giochi e proprie IP importanti. Se ne sono accorti subito gli appassionati, i quali si sono anche divertiti a postare in rete tutte le citazioni che sono riusciti a scovare. Ora, però, è la stessa Sony a confermare che nello spot ci sono tre citazioni per altrettanti giochi non ancora annunciati.

Qui non si parla di speculazioni da parte di qualche attento appassionato ma, come già accenna poco sopra, è stata la stessa PlayStation ad uscire allo scoperto svelando che, tra i 34 giochi citati nello spot Play Has No Limits, ce ne sono ben tre non ancora annunciati o addirittura definiti segreti.

Ovviamente questa uscita ufficiale ha messo sugli attenti i fan di PlayStation, i quali hanno cominciato a far rimbalzare in rete tale informazione. Ora non resta che fare due cose per scoprire l’identità di questi giochi: attendere che questi tre titoli misteriosi vengano annunciati ufficialmente o setacciare frame per frame lo spot Sony per provare a cogliere qualche indizio in più su questi giochi segreti.

https://twitter.com/NextGenPlayer/status/1464103569905405956

In rete c’è già chi ha individuato tre strani loghi non riconducibili a nessuna IP conosciuta o annunciata in precedenza, ma risulta davvero impossibile stabilire di cosa si tratti o se il tutto non faccia parte del set in cui è stato girato lo spot i questione. Voi cosa ne pensate? Avete scovato qualcosa di anomalo nell’ultimo spot di PlayStation? Fatecelo sapere nei commenti.