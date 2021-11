PlayStation partecipa al Black Friday con una serie di giochi scontati

La settimana del Black Friday permette di recuperare tutta una serie di videogiochi a prezzi scontati. A questa ricorrenza si unisce anche PlayStation, proponendo ai propri appassionati diversi titoli da acquistare a prezzo decisamente basso. In questi saldi speciali c’è spazio per tutti i gusti e tutti i generi, dalle grandi produzioni tripla A, fino ai giochi più piccoli ed indipendenti che riescono comunque ad incuriosire tantissimi appassionati.

Proprio in queste ore Sony Interactive Entertainment ha annunciato che, in occasione del Black Friday sono in arrivo imperdibili offerte sui principali titoli e servizi di abbonamento che compongono l’ecosistema PlayStation, con sconti fino al 60%. Le promozioni permetteranno ai giocatori di acquistare giochi per le console PS4 e PS5 a prezzi ridotti e di godere di sconti dedicati al servizio di abbonamento PS Plus, che potete acquistare a prezzo scontato a questo indirizzo.

Le principali offerte del catalogo PlayStation presenti sul PS Store riguardano i seguenti giochi:

The Last of Us Parte II (PS4) al prezzo di 19,99€ , anziché 39,99€

(PS4) al prezzo di , anziché 39,99€ Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4 & PS5) al prezzo di 40,19€, anziché 59,99€

(PS4 & PS5) al prezzo di anziché 59,99€ Demon’s Souls (PS5 )a 49,59€ , anziché 79,99€

(PS5 )a , anziché 79,99€ Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) al prezzo di 59,99€ , invece di 79,99€

(PS5) al prezzo di , invece di 79,99€ Returnal (PS5) al prezzo di 59,99€ , anziché79,99€

(PS5) al prezzo di , anziché79,99€ Sackboy: Una Grande Avventura (PS4 & PS5) a 39,89€, invece di 69,99€

(PS4 & PS5) a invece di 69,99€ Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS5) a 59,99€ invece di 79,99€

(PS5) a invece di 79,99€ Death Stranding Director’s Cut (PS5) al prezzo di 39,99€ anziché 49,99€

Oltre a questi sconti sui titoli in versione digitale, sarà possibile trovare tante occasioni imperdibili anche nei punti vendita aderenti all’iniziativa, dove sarà possibile acquistare a prezzi ridotti titoli per PS5 e PS4 come:

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) al prezzo di 59,99€ invece di 80,99€;

(PS5) al prezzo di invece di 80,99€; Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PS4 & PS5) a 39,99€ cad invece di 60,99€;

(PS4 & PS5) a cad invece di 60,99€; Demon’s Souls (PS5) al prezzo di 49,99€ anziché 80,99€;

(PS5) al prezzo di anziché 80,99€; Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS5) a 59,99€ invece di 80,99€;

(PS5) a invece di 80,99€; Death Stranding Director’s Cut ( PS5) al prezzo di 39,99€ anzichè 50,99€;

PS5) al prezzo di anzichè 50,99€; Returnal (PS5) al prezzo di 59,99€ anziché 80,99€;

(PS5) al prezzo di anziché 80,99€; The Last of Us Parte II (PS4) a 19,99€ anzichè 40,99€;

(PS4) a anzichè 40,99€; Death Stranding (PS4) al costo di 29,99€ anziché 40,99€;

(PS4) al costo di anziché 40,99€; Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS4) a 49,99€ anzichè 70,99€;

(PS4) a anzichè 70,99€; Days Gone (PS4) al prezzo di 19,99€ invece di 40,99€;

(PS4) al prezzo di invece di 40,99€; Titoli PlayStation HITS (PS4) a 9,99€