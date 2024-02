PlayStation Passkey, cos’è e come impostarla

Nel mondo sempre più digitale in cui viviamo, tutti i nostri account richiedono una sicurezza aggiuntiva per evitare brutte sorprese. PlayStation, da questo punto di vista, si pone come una delle prime aziende gaming a puntare sulle Passkey per accedere al profilo.

L'accesso rapido e sicuro alle piattaforme diventa, infatti, sempre più cruciale. È per questo che l'annuncio delle Passkeys da parte di Sony Interactive rappresenta un importante passo avanti nel migliorare l'esperienza degli utenti.

Cosa sono le Passkey?

Le Passkeys sono credenziali digitali generate automaticamente utilizzando la crittografia, offrendo agli utenti un metodo alternativo alle tradizionali password. Questo non solo semplifica l'accesso, ma aumenta anche la sicurezza, essendo resistente alle frodi e aderendo agli standard stabiliti dalla FIDO Alliance.

Una delle caratteristiche più apprezzate delle Passkeys è la loro versatilità nell'utilizzo. Gli utenti possono accedere al proprio account PlayStation utilizzando metodi di sblocco comuni come l'impronta digitale, la scansione del viso o un PIN, rendendo l'esperienza di accesso più rapida e intuitiva.

Inoltre, le Passkeys offrono un ulteriore vantaggio per gli utenti che utilizzano più servizi Sony con lo stesso account, consentendo un accesso uniforme e sicuro a tutte le piattaforme.

Come funzionano e come le imposto su PlayStation?

Per iniziare a utilizzare le Passkeys, gli utenti possono impostarle facilmente sul proprio account PlayStation, offrendo così un'esperienza di accesso senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi.

Tramite PC

Nota bene: per poter impostare una Passkey da PC, dovete avere un sistema per Passkey attivo (impronta digitale, riconoscimento facciale o PIN).

Accedete con il vostro profilo sul sito PlayStation (o sul sito Sony)

Andate nelle opzioni di sicurezza del vostro profilo tramite "Impostazioni Profilo"

Attivate "Accedi mediante chiave di accesso" e impostate quella che preferite.

Ps: il nostro consiglio è quello di effettuare il tutto da smartphone, così da poter attivare, eventualmente, impronta digitale e riconoscimento facciale.

Tramite Console PS5 o PS4