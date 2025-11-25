Il momento perfetto per sorprendere amici e familiari è arrivato. Nintendo ha lanciato un’offerta imperdibile in occasione del Black Friday, permettendovi di accedere a prezzi vantaggiosi su un’ampia gamma di prodotti. Che stiate cercando console, giochi, merchandise o accessori, troverete tutto ciò che serve per rendere le vostre feste ancora più speciali, senza gravare sul portafoglio.

Black Friday Nintendo, perché approfittarne?

Approfittando di queste promozioni, potrete acquistare la nuova Nintendo Switch 2 con un vantaggio esclusivo: ogni console acquistata dal My Nintendo Store include un’iscrizione individuale di 12 mesi a Nintendo Switch Online, per giocare online con amici e familiari in tutta comodità. Una doppia sorpresa che trasforma il vostro regalo in un’esperienza completa e duratura.

Ma le sorprese non finiscono qui. Per tutti gli ordini superiori a 80€, Nintendo offre un addobbo natalizio di Yoshi come bonus, perfetto per decorare la vostra casa o per aggiungere un tocco di allegria alle festività. Un piccolo dettaglio che farà sorridere grandi e piccoli e renderà ogni regalo ancora più unico.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: le offerte sono valide solo fino all’11 gennaio. Affrettatevi a visitare il My Nintendo Store e scoprite console, giochi, merchandise e accessori a prezzi incredibili. Trasformate il Black Friday in un’occasione per sorprendere chi amate e portare il divertimento Nintendo direttamente nelle vostre case.

Vedi offerte su Nintendo