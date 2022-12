Arrivati a un passo dal festeggiare l’anno nuovo, il mondo dell’intrattenimento ci ha abituati ultimamente a godere di tutta una serie di recap che fanno sempre molta gola agli appassionati. Tra i più famosi c’è sicuramente quello di Spotify, il quale ci permette di scoprire in modo dettagliato quelli che sono gli artisti che hanno ricevuto più ascolti o le varie scoperte più interessanti dell’anno. Anche PlayStation ha realizzato un recap simile ma, ovviamente, tutto dedicato alle esperienze videoludiche.

Giusto in queste ore sta prendendo piede PlayStation Wrap-Up, l’iniziativa che ci permette di rivivere il 2022 videoludico sulle console Sony PS4 e PS5. A partire da oggi 13 dicembre, i giocatori PlayStation possono scoprire e condividere coi propri amici tutti i momenti salienti del 2022. Tra i dati presenti in questo nuovo Wrap-Up sono inclusi anche il numero di trofei ottenuti, il numero di esperienze videoludiche giocate, le ore totali giocate su giochi PS4 e PS5 e il numero di giochi riscattati tramite il servizio in abbonamento PS Plus.

La cosa interessante è che i dati non si fermano solamente alle statistiche personali, ma si possono vedere anche come si è comportata l’intera community di un videogioco all’interno di quel mondo virtuale. Per esempio, tra i numeri e le percentuali è possibile vedere in quanti giocatori sono riusciti a sconfiggere un Divoratuono in Horizon Forbidden West (lo potete acquistare su Amazon), e molte altre statistiche generali del genere gioco per gioco.

Relive your year of gaming with PlayStation in the 2022 Wrap-Up – available starting today through January 13, 2023. More details: https://t.co/F9S1yO0hft pic.twitter.com/1NFrCBzdVk — PlayStation (@PlayStation) December 13, 2022

I dati e le statistiche del PlayStation Wrap-Up di quest’anno continueranno ad aggiornarsi fino alla fine dell’anno, quindi potrete aggiungere ore e contenuti alle vostre esperienze su PS4 e PS5. Alla fine del recap riceverete una cartolina riassuntiva di tutto quello che è stato il vostro 2022 insieme a PlayStation.

