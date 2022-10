Ancora prima che PlayStation 5 arrivasse sul mercato, Sony si è concentrata molto sulla ricerca e sviluppo per ideare potenziali nuove idee e tecnologie da apportare alla propria esperienza gaming. Molti dei brevetti che abbiamo visto negli scorsi anni non hanno ancora trovato una loro funzione concreta, e non è detto che li vedremo mai, ma nonostante questo sembra proprio che Sony abbia molto in cantiere di questo periodo, e il brevetto emerso in rete di questi tempi ne è un esempio.

Stando a quanto appare in questo brevetto, sembra che Sony abbia intenzione di espandere il concetto di gameplay con una novità molto particolare. La compagnia starebbe cercando di mantenere la fidelizzazione dei giocatori per tempi più lunghi, e per farlo ci sarebbe già un brevetto che presenta una nuova funzione di apprendimento automatico chiamata “What If” che potrebbe permette ai giocatori di comprendere e vedere in anticipo l’esito di alcune scelte presene in un titolo.

Concettualmente si tratterebbe di un sistema simile a quanto avviene già con la cattura e l’acquisizione di screenshots o video di un gioco, solo che nel caso di questo nuovo brevetto i giocatori potrebbero avere l’occasione di vedere nel futuro e capire dove li porterà una scelta compiuta in un titolo. Questa funzionalità si andrebbe a legare ad alcune altre funzioni basate sull’IA, un concetto su cui Sony sta puntando molto.

Alla luce di questo nuovo brevetto, va sottolineato che non è detto che tali funzionalità arrivino presto su PlayStation 5, ma è molto probabile che molti di queste idee vengano sviluppate e poi abbandonate o evolute in tutt’altro nel corso del loro sviluppo interno, non sarebbe la prima volta che accade. Per questo vi consigliamo sempre di prendere queste informazioni con le dovute attenzioni e non sorprendervi se nell’arco di quest’ultima generazione PlayStation non verranno utilizzate queste funzioni.