PoDvision | Sviluppare un videogioco con Emiliano Pastorelli

PoDvision è il podcast ufficiale di Tom’s Hardware – GameDivision. Il podcast, nato sulla scia dei nuovi progetti di ampio respiro di GameDivision (come UpClose), si prefigge il compito di fare divulgazione videoludica, approcciando in maniera analitica le centinaia di declinazioni del nostro medium preferito. PoDvision non è dibattito, non perché non ci piaccia il contraddittorio o non lo riteniamo utile, ma perché pensiamo sia necessario preliminarmente informare ed approfondire. Chiaramente il podcast continuerà ad offrire intrattenimento e punti di vista critici, sempre però sulla base di uno studio certosino dell’argomento proposto.

PoDvision: Format e Team

Il format di PoDvision consiste in una puntata settimanale, ospitata il GIOVEDI, della durata complessiva di circa 30 minuti. Il podcast è diviso in due sezioni: una prima sezione da 20 minuti circa, dedicata all’argomento principale; una seconda sezione da 10 minuti circa, dedicata alla Rassegna Stampa delle tre notizie più particolari ed interessanti scovate su GameDivision. PoDvision è condotto e curato da Lorenzo Quadrini, con l’assidua e preziosa collaborazione tecnica di Andrea Maiellano, Alessandro Palladino, Mario Petillo e Andrea Riviera

Nell'ultima puntata interviene il creatore di Empires in Ruins

Cuore centrale di PoDvision è la proposta dell’interlocutore, il quale è il vero protagonista della puntata. A lui spetta infatti il compito di elaborare ed esporre l’argomento dell’episodio, che quindi vede di volta in volta diverse voci (tra cui molte firme di Tom’s Hardware, ma non solo) offrire al pubblico un approfondimento puntuale ed esaustivo circa il tema videoludico scelto. A proposito di temi, PoDvision è molto trasversale, interessandosi di ogni aspetto del videogame: dalla storia fino alla produzione, passando per l’analisi sociale, culturale e tecnica.

Il Player di PoDvision, sempre aggiornato

Questa pagina rappresenta il punto informativo dell’intero podcast. Qui potete trovare il player per poter ascoltare direttamente su GameDivision l’ultima puntata rilasciata o quelle che vi siete persi strada facendo. Inoltre la pagina verrà costantemente aggiornata con la descrizione dell’episodio più recente. Per chiunque voglia seguirci sulle altre piattaforme di distribuzione, PoDvision è presente su:

Puntata #6 | Sviluppare un videogioco con Emiliano Pastorelli

Insieme ad Emiliano Pastorelli (CEO di Hammer and Ravens), si ripercorrerà il tortuoso cammino di uno sviluppatore indipendente verso il risultato finale: il rilascio di un videogioco sul mercato. Una strada tanto soddisfacente quanto difficile da percorrere, che nel caso di Emiliano ha condotto fino ad Empires in Ruins.

Nella Rassegna Stampa: Epic Games in perdita; Ubisoft nel mondo del fumetto; E-Sport e giuristi in azione.