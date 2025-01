Path of Exile 2: In arrivo update con novità richieste dagli utenti

Grinding Gear Games si prepara a rilasciare la patch 0.1.1 per Path of Exile 2 questa settimana, introducendo numerosi miglioramenti richiesti dai giocatori. L'aggiornamento apporterà modifiche sostanziali all'action RPG, in particolare all'endgame e alla campagna principale.

Per l'endgame, il "mapping" verrà potenziato con una maggiore densità di mostri, creature magiche, essenze e artefatti. Ci saranno più boss specifici nelle mappe, con una frequenza di circa uno ogni quattro. Verranno inoltre introdotte quattro nuove Torri e la mappa Lost Towers sarà completamente ridisegnata.

Per quanto riguarda la campagna, la patch migliorerà sensibilmente l'esperienza di gioco. Le collisioni verranno ottimizzate per evitare problemi di incastro con gli elementi dello scenario. Gli effetti grafici delle abilità saranno regolati per non oscurare gli attacchi nemici, mentre le esplosioni elementali saranno bilanciate.

I tempi di caricamento saranno ridotti, specialmente nell'utilizzo della mappa Atlas. Quest'ultima beneficerà di un miglior livello di zoom e dell'aggiunta di indicazioni sui biomi al passaggio del cursore sulle varie zone.

Lanciato un mese fa, Path of Exile 2 ha rapidamente conquistato la vetta della classifica Steam, confermandosi come uno dei titoli più giocati sulla piattaforma. Questo aggiornamento mira a consolidare ulteriormente il successo del gioco, rispondendo alle richieste della community e migliorando l'esperienza complessiva per i giocatori sia nuovi che veterani.

Insomma, il gioco continua a migliorare mese dopo mese e l'obbiettivo del team è quello di arrivare alla fase free-to-play con il miglior bilanciamento possibile. Chiaro che un prodotto di questo tipo avrà sempre bisogno di qualche limatura, ma in questo momento siamo dinanzi già attualmente a un grande prodotto che potrà solamente migliorare nel tempo.