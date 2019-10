Pokémon GO: Battle League in arrivo nel 2020

Niantic ha ufficialmente annunciato oggi che introdurrà la modalità GO Battle League all'interno di Pokémon GO nel corso del 2020.

Sin dal suo lancio avvenuto nell’ormai “lontano” 2016, Pokémon GO è stato un gran successo a livello mondiale, con milioni e milioni di download in tutti i mercati, suggellati da costanti aggiornamenti da parte della compagnia di sviluppo del gioco, Niantic, che ha gradualmente aggiunto tutte le generazioni di Pokémon nel corso di questi anni. Proprio a tal proposito arrivano buone notizie per tutti i giocatori appassionati: Niantic ha infatti annunciato oggi l’arrivo delle battaglie online in PvP per Pokémon GO. La modalità, nello specifico, si chiamerà GO Battle League e permetterà agli allenatori di tutto il mondo di scontrarsi tra di loro.

GO Battle League sarà dotato di un sistema di matchmaking con partite classificate, similmente a quanto vediamo spesso in altri titoli multiplayer, anche su console. Il giocatore verrà accoppiato casualmente con un allenatore più o meno di pari livello, con il fine ultimo di scalare le classifiche.

Per godere della modalità GO Battle League, Niantic ha dichiarato che sarà necessario uscire ed “esplorare il mondo”, eventualmente raggiungendo un numero sufficiente di passi. Nonostante non sia ancora stato confermato dalla stessa Niantic, pare che le vittorie all’interno di Pokémon GO Battle League porteranno a dei premi per il giocatore.

L’introduzione da parte di Niantic di GO Battle League avverrà nel corso del 2020, nonostante non siano ancora state rilasciate ulteriori informazioni più precise a riguardo. Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi, confidando in future dichiarazioni da parte della compagnia, come annunciato nel sito ufficiale: vi ricordiamo che attualmente Pokémon GO è scaricabile in maniera completamente gratuita su entrambi i sistemi operativi mobile, rispettivamente iOS e Android.