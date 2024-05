Honor of Kings sbarca anche in Europa, ecco da quando

Honor of Kings è uno dei giochi mobile più amati in assoluto in Asia, vantando di una vasta gamma di eroi leggendari, ispirati alla mitologia e alle leggende, ognuno con abilità uniche e storie affascinanti. Dopo anni di esclusività oltreoceano ora finalmente il titolo arriverà anche nel resto del mondo - e quindi in Italia - a partire dal 20 giugno.

Con oltre 200 milioni di utenti registrati e più di 100 milioni di giocatori giornalieri, Honor of Kings è diventato il MOBA mobile più popolare al mondo. L'esperienza AAA su mobile offre grafica ed effetti di alta qualità, cinematiche coinvolgenti e musiche composte da rinomati artisti come Hans Zimmer, Joe Hisaishi e Howard Shore. Le sessioni di gioco, della durata di 15-20 minuti, sono, infatti, perfette per i giocatori su mobile, mentre la vasta selezione di oltre 100 eroi, ognuno con abilità uniche, consente ai giocatori di trovare lo stile di gioco che meglio si adatta alle proprie abilità.

In questo MOBA mobile, i giocatori mettono alla prova le proprie capacità tattiche coordinandosi con i compagni di squadra per sconfiggere gli avversari. Il lavoro di squadra, infatti, è centrale, con un gameplay focalizzato sugli obiettivi e strumenti di comunicazione che guidano le decisioni tattiche. Il sistema di matchmaking assicura e assicurerà, in tal senso, accoppiamenti equi e competitivi, permettendo ai giocatori di unire le forze con avversari provenienti da tutto il mondo in una straordinaria fusione di azione, strategia ed esperienza tattica, dove ogni vittoria crea una nuova leggenda.

Con diverse modalità di gioco, tra cui le classiche partite MOBA 5v5, sessioni 1v1, 3v3, Boot Camp e simulazioni AI, il titolo offre un'esperienza diversificata e, soprattutto, non pay to win. Il gioco è, difatti, gratuito e basato sulle competenze dei giocatori, garantendo che il successo sia determinato dalle abilità e dalle tattiche, non dal denaro speso.

Come vi abbiamo anticipato, Honor of Kings verrà lanciato globalmente il 20 giugno, con le pre-registrazioni aperte a partire dal 16 maggio. Inoltre, in occasione del lancio verrà aggiunto un nuovo eroe, con altri personaggi dedicati alle diverse regioni del mondo che faranno capolino nel gioco nel corso dei prossimi mesi.

Ma non è tutto: gli sviluppatori si sono impegnati a localizzare il gioco per molte lingue oltre alle originali asiatiche, permettendo così ai giocatori provenienti dal resto del mondo di godere del doppiaggio nella loro lingua. Purtroppo al momento l'italiano non è tra queste, ma uno degli obiettivi futuri di Level Infinite è proprio quello di migliorare la localizzazione, per cui possiamo mantenere alte le speranze.