Pokémon GO: come completare Un Messaggio Inquietante e catturare Spiritomb

Spiritomb è tornato finalmente su Pokémon GO: ecco come completare Un Messaggio Inquietante e catturare il misterioso Pokémon.

Uno dei punti di maggior interesse di Pokémon GO è sicuramente il supporto dato da Niantic al proprio titolo, con la software house che continua incessantemente ad aggiungere sempre nuovi contenuti ed eventi all’interno del celeberrimo titolo mobile.

Vista tale enfasi da parte di Niantic non potevano quindi mancare in Pokémon GO diversi occasioni per celebrare Halloween e, oltre all’evento principale di cui vi avevamo già parlato qui, lo studio ha ben pensato di introdurre una ricerca speciale nel titolo basata su Spiritomb, chiamata Un Messaggio Inquietante. Ad onor del vero anche lo scorso anno sempre ad Halloween l’inquietante Pokémon aveva fatto la sua comparsa nel titolo con il medesimo modus operandi ma Niantic ha comunque deciso di riproporre tale evento anche quest anno, per la gioia di tantissimi utenti.

Per catturare Spiritomb sarà però prima necessario completare tre fasi distinte, ognuna composta da tre diverse sfide e ricompense:

Prima fase

Cattura 10 Pokémon di tipo spettro – Ricompensa Litwick

Effettua 8 ottimi tiri – Ricompensa 1080 XP

Usa 108 bacche per catturare Pokémon – Ricompensa Sableye

Ricompensa finale prima fase: 10 poké-ball, 1080 polvere di stelle, 8 Baccananas d’argento

Seconda fase

Cattura 10 Pokémon di tipo buio – Ricompensa Yamask

Gira 8 Pokéstop mai visitati prima – Ricompensa 1080 XP

Cattura 108 Pokémon – Ricompensa Spiritomb

Ricompensa finale seconda fase: 10 poké-ball, 1080 polvere di stelle, 8 Baccalampon dorata

La terza fase viene invece sbloccata in automatico dopo aver finito la seconda e regala ai giocatori arrivati fino a questo punto 3×1080 XP, 18 caramelle Spiritomb e 1080 polvere di stelle.

Che ne pensate di questa notizia, avete già cominciato il vostro percorso per catturare Spiritomb o state ancora raccogliendo le forze per riuscirci? Quali sono state le vostre catture più fortunate su Pokémon GO? Raccontateci le vostre esperienze a riguardo direttamente nei commenti!