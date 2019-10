Pokemon GO si veste per Halloween, ecco i primi dettagli

Anche se Niantic non l’ha ancora annunciato ufficialmente, Pokemon GO si sta preparando per l’evento di Halloween 2019: è proprio la casa di sviluppo americana a lasciare gli indizi sui propri social tramite una serie di tweet che fanno da teaser all’evento. Negli anni passati proprio durante questo tipo di avvenimento sono stati rilasciati nel gioco i Pokemon di tipo buio e spettro delle nuove generazioni introdotte.

Dopo un primo tweet che mostrava un viale al tramonto pieno di foglie cadenti, si è aggiunta nelle scorse ore una nuova immagine con protagonista la sagoma di un Litwick, mostriciattolo collezionabile appartenente alla quinta generazione di tipo spettro e fuoco. “Il Pokemon fiammella diventa più lucente man mano che assorbe le energie vitali di chiunque gli sta vicino” così recita la descrizione dell’immagine.

🕵️ Reports show that this Pokémon’s flame is usually out, but it starts shining when it absorbs life-force from people or Pokémon. 🕯️🔥👻😨 pic.twitter.com/87Lk5HBz2m

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) October 12, 2019