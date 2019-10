Pokémon GO: tutti i dettagli sul Community Day di oggi dedicato a Trapinch

Niantic ha finalmente rilasciato tutti i dettagli riguardanti l'attesissimo Community Day di settembre di Pokémon GO dedicato al pokémon erba Trapinch.

Tra i tanti punti di forza di Pokemon GO uno dei maggiori è sicuramente quello riguardante i vari eventi, sempre numerosissimi e tra loro decisamente vari. Tra gli appuntamenti rituali del titolo vi sono ad esempio i Community Day, in cui i giocatori dell’opera una volta al mese si trovano di fronte una creatura particolare, presente in grande quantità all’interno del mondo di gioco.

L’ospite speciale del Community Day di questo freddo ottobre 2019 è Trapinch, con il pokemon che sarà quindi decisamente al centro dell’attenzione durante tale evento. Per l’occasione Trapinch si presenterà inoltre in un’inedita, per Pokemon GO, versione cromatica che, ci scommettiamo, diventerà subito un’ambita preda per i vari giocatori del titolo mobile.

Ecco quindi tutti i dettagli riguardo questo evento che, vi ricordiamo, essere a tempo limitato, essendo previsto solamente dalle 11:00 alle 14:00 di oggi:

Trapinch apparirà molto più frequentemente

apparirà molto più frequentemente Le uova da 2km durante il Community Day potranno contenere Trapinch

potranno contenere Trapinch shiny rilasciato con uno spawn maggiore (1 ogni 23 esemplari circa)

shiny rilasciato con uno spawn maggiore (1 ogni 23 esemplari circa) Ricerca a tema “Cattura 3 Trapinch ” con polvere di stelle, bacche e pokeball come ricompensa

” con polvere di stelle, bacche e pokeball come ricompensa 3x esperienza da cattura

Tutti i Vibrava evoluti entro due ore dal termine del Community Day otterranno la mossa esclusiva Geoforza

Una serie di caratteristiche decisamente interessanti, che invoglieranno i vari utenti ad uscire in questo freddo ottobre.

Che ne pensate di questa notizia, siete pronti anche voi a gettarvi nel bel mezzo di questo simpatico evento? Avete già partecipato a qualche Community Day o quello dedicato a Turtwig sarà la prima manifestazione di questo tipo in cui parteciperete? Fateci sapere le vostre esperienze a riguardo direttamente qui sotto nei commenti!