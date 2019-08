Pokémon GO, partito il Festival dell’Acqua: ecco tutte le missioni speciali e le ricompense

Pokémon GO non si ferma mai: al via il Festival dell'Acqua. Ecco tutte le missioni speciali e le ricompense dell'atteso evento.

Come vi raccontavamo solamente poche ore fa Pokémon GO è un titolo in continua espansione, che continua ad inanellare sempre un evento dopo l’altro. Dopo aver annunciato i vari Community Day da qua a fine anno Niantic ha infatti dato ufficialmente il via al precedentemente annunciato Festival dell’Acqua all’interno del titolo.

Come facilmente prevedibile tale evento riguarderà i mostriciattoli di tipo acqua all’interno del titolo, che saranno più numerosi durante tale lasso di tempo. Sono inoltre state rilasciate per l’occasione le versioni cromatiche di Barboach e Carvanha. Il Festival dell’Acqua di Pokémon GO è già iniziato e durerà infine fino alle 22:00 italiane del 30 agosto.

Durante tale evento sono inoltre state rese disponibili una nuova serie di missioni speciali con relative ricompense:

Guadagna una caramella con il tuo compagno: apparirà un Barboach

Cattura 10 pokémon di tipo acqua: 1000 polvere di stelle

Cattura 5 pokémon di tipo acqua: apparirà un Krabby

Evolvi 3 Carvanha o Barboach: apparirà un Calmperl

Schiudi 5 uova: apparirà un Blastoise

Vinci 2 raid: apparirà un Azumarill

Sconfiggi una recluta del Team Rocket: apparirà un Carvanha

Fai 5 foto a pokémon di tipo acqua: apparirà un Seel

Come potete vedere non ci sono sfide particolarmente impegnative, se non in termini di tempo, e i vari utenti del titolo avranno quindi tutto il tempo necessario per completare quelle a cui sono più interessati.

Che ne pensate di tale notizia, parteciperete al Festival dell’Acqua di Pokémon GO? Su quale particolare ricompensa avete messo gli occhi? Fatecelo sapere direttamente nei commenti!