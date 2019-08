Pokémon GO: ecco l’ora leggendaria di oggi 7 agosto

Oggi a gran sorpresa Niantic lancia l'Ora Leggendaria su Pokémon GO. Il Pokémon protagonista è Rayquaza. Ecco tutte le info sull'evento.

Dopo tutte le notizie rilasciate nel corso di queste settimane relative a Pokémon GO, Niantic non intende fermarsi e hanno annunciato poche ore fa, una nuova Ora Leggendaria a sorpresa. L’evento sarà disponibile oggi, 7 agosto e vedrà come protagonista Rayquaza, il Pokémon base della terza generazione di tipo Drago/Volante. Ma vediamo più nel dettaglio tutte le informazioni rilasciate sull’evento.

L’Ora Leggendaria di oggi avrà luogo dalle ore 18:00 alle 19:00. Per quest’ora di tempo, i Raid Leggendari di Livello Cinque di tutta Italia ospiteranno Rayquaza. Si tratta quindi di un’occasione preziosa per tutti gli Allenatori che devono ancora catturare e registrare nel Pokédex sia la versione base di Rayquaza che quella Shiny.

Ricordiamo che è tuttora in corso il Pokémon GO Fest 2019 di Yokohama con la possibilità di poter catturare Poliwag Shiny. A partire dalle ore 3:00 di ieri 6 agosto infatti, Poliwag Shiny è stato reso disponibile per tutti gli allenatori di Pokémon.

Poliwag Shiny, è la versione cromatica di uno dei Pokémon più famosi della prima generazione di Kanto. Questo Pokémon d’acqua, permetterà di registrare all’interno del Pokédex altri tre esemplari, ossia le sue evoluzioni: Poliwhirl e Poliwrath ed eventualmente Politoed. Per avere sia Politoed che Poliwrath cromatici, ovviamente, vi occorreranno almeno due Poliwag Shiny, perché quest’ultimo può trasformarsi o nell’uno o nell’altro in modo randomico.

Ricordiamo prima di chiudere inoltre, la possibilità ancora in corso di catturare Pikachu con vari cappelli. Difatti Niantic ha attivato un evento che vedrà il nostro Pokémon preferito, apparire con tutti i cappelli usciti fino ad oggi. L’evento, cominciato ieri 6 agosto, avrà luogo fino al 12 agosto.