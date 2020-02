Pokémon GO, tutti gli eventi di febbraio 2020

Pokémon GO nonostante sia sul mercato da oramai diversi anni non accenna minimamente a fermarsi e Niantic, la casa dietro l’oramai celebre titolo mobile, ha infatti recentemente svelato i propri piani per tutti gli eventi che riempiranno febbraio 2020.

Una lunga serie di novità e sfide, capaci di tenere impegnati tutti i numerosi giocatori del titolo e di proporre loro dei Pokémon decisamente peculiari.

Ecco quindi l’elenco completo delle novità in arrivo prossimamente su Pokémon GO nel mese di febbraio 2020:

Coloro che hanno completato l’ultimo set di sfide Ricerca Speciale dedicate al Team Rocket potranno accedere ad una nuova serie di challenge in cui saremo chiamati a sconfiggere Giovanni, il famigerato leader del Team Rocket, e avremo la possibilità di catturare la versione oscura del pokémon leggendario Raikou . Tale evento durerà solo fino a fine febbraio.

prenderà possesso dei raid a cinque stelle e farà quindi la sua comparsa su . Dal 7 al 10 febbraio ci sarà un evento dedicato a Sinnoh dove i pokémon di tale regione appariranno più frequentemente sia nei raid che normalmente. Tutte le uova da 7km ottenute in tale periodo avranno una maggiore possibilità di contenere pokémon di Sinnoh e anche le ricerche sul campo si concentreranno sui mostriciattoli di tale regione. Per i più fortunati ci sarà infine anche la possibilità di incontrare Riolu e Hippopotas shiny.

. Dal 21 al 24 febbraio in Pokémon GO ci sarà un weekend dell’amicizia, dove i livelli di amicizia cresceranno più velocemente, riceveremo il doppio delle caramelle dagli scambi e sarà necessaria la metà di polvere di stella normalmente richiesta. Il numero di regali apribili giornalmente salirà inoltre a 40 e sarà possibile tenerne fino a 30 nell’inventario

: nuova tipologia di evento dalla durata di un’ora che si terrà alle 18 del 4 febbraio. Durante tale periodo di tempo un particolare pokémon apparirà con maggiore frequenza Mystery Bonus Hour: altro evento completamente nuovo dalla durata di un’ora che si terrà alle 18 del 6 febbraio. Niantic rivelerà maggiori dettagli a breve.