Pokémon GO: un successo costante incredibile! Guadagnati 5 miliardi in 5 anni

Non ci troviamo di certo nel periodo d’oro del lancio, ma Pokémon GO ancora oggi, dopo cinque anni dalla sua uscita continua ad essere un successo planetario incredibile. Il titolo per dispositivi mobile ha creato un vero e proprio fenomeno senza precedenti, facendo replicare il successo che ebbero i primi giochi Pokémon usciti su Game Boy a metà anni ’90. Come se non bastasse tutto ciò, il gioco in realtà aumentata sulle creature collezionabili di Game Freak si sta confermando essere anche un grande successo commerciale in modo costante.

Da quanto ci viene detto dal sito Sensor Tower, Il titolo AR di grande successo Pokémon GO ha superato i 5 miliardi di Dollari; una grande somma guadagnata da quando il gioco è stato rilasciato nel 2016. La notizia arriva in concomitanza con la celebrazione del quinto anniversario del gioco, un traguardo molto importante per un titolo esploso fin dal primo giorno e che ancora oggi intrattiene i giocatori di tutto il mondo.

La cosa interessante da notare, è come Pokémon GO abbia praticamente guadagnato un miliardo all’anno dal 2016 ad oggi. All’interno del genere dei giochi in realtà aumentata, il titolo Niantic rimane il più influente e popolare; se non addirittura un gioco tranquillamente definibile come trend setter, soprattutto pensando che dopo la sua uscita abbiamo avuto molti altri esperimenti che hanno preso tantissimo dal gioco Niantic e The Pokémon Company.

In conclusione, le maggiori entrate in Pokémon GO le hanno fatte segnare gli Stati Uniti d’America che si prende una fetta di 36% nei guadagni generali fatti dal gioco. Al secondo posto troviamo il Giappone con il 32%, mentre la Germania è al terzo con il 5,4%.