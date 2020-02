Pokémon Home è già stato scaricato più di un milione di volte

Nonostante sia disponibile da neanche un mese, essendo ufficialmente stata rilasciata solo lo scorso 12 febbraio, l’app Pokémon Home è già riuscita a riscuotere un grandissimo successo, assestandosi come un’ulteriore mossa azzeccata a livello commerciale da parte di Nintendo.

Dal 12 febbraio ad oggi Pokémon Home è infatti stata scaricata dai giocatori su Nintendo Switch o mobile oltre un milione di volte e ha generato grazie alle micro-transazioni dei ricavi per quasi 2 milioni di dollari, 1.8 per l’esattezza. Ben il 34% degli utenti americani che hanno installato l’app ha inoltre effettuato almeno un acquisto all’interno di essa. Dei dati assolutamente impressionanti. Il tutto nonostante qualche bug non proprio irrilevante.

Come dicevamo Pokémon Home è disponibile sia sulla piccola ibrida di casa Nintendo che su smartphone. La versione per Switch è però decisamente più corposa e raffinata rispetto a quella mobile, consentendo un numero maggiore di azioni. La versione mobile, d’altro canto, permette una versatilità d’uso decisamente maggiore. Proprio in questa complementarietà potrebbe quindi essere ricercato il grande successo fatto segnare dall’applicazione.

A differenza delle precedenti soluzioni precedentemente escogitate da Nintendo per il trasferimento dei simpatici mostriciattoli Pokémon Home sembra avere decisamente una marcia in più e potrà inoltre migliorare sempre più nel corso del tempo. The Pokémon Company ha per esempio già affermato che in futuro arriverà anche al supporto a Pokémon GO e, visto l’enorme successo della celebre app per mobile, siamo sicuri che tale possibilità allargherà a dismisura il bacino d’utenza di Home.

Che ne pensate di questa notizia, avete scaricato anche voi Pokémon Home o questa nuova trovata non fa invece per voi? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.