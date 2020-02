Pokémon Home: riscontrato un terribile bug dai giocatori

Pokémon Home è stato lanciato in tutto il mondo due giorni fa con una particolare aggiunta, il Grand Oak, ma purtroppo si sono già riscontrati diversi problemi. Quando una applicazione del genere viene rilasciata ci si aspetta inevitabilmente che non sia perfetta, che al suo interno ci siano qualche piccolo problema risolvibile con qualche aggiornamento post lancio. Ebbene, in questo caso esiste un problema in particolare che è capitato a diversi giocatori, il temibile “errore 992”.

La maggior parte dei giocatori che cercavano di trasferire i loro mostriciattoli da Pokémon Bank a Pokémon Home venivano accolti con questo messaggio. Nonostante sul web non si trovino ancora soluzioni a riguardo, dopo aver visto questo errore, c’è una piccolissima possibilità che il Pokémon o i vostri Pokémon non vengano trasferiti correttamente scomparendo così dalla Pokémon Bank e non raggiungendo Home. Probabilmente una possibile spiegazione c’è ed è dovuta all’elevato numero di persone collegate nei server ed al numero impressionante di Pokémon che stanno viaggiando tra le due applicazioni. Rimane possibile che la perdita di questi venga comunque con il tempo ripristinata.

Ricordiamo che Pokémon Home è uscita da quasi due giorni ed, come la maggior parte dei nuovi progetti, era inevitabile che venisse rilasciata senza il minimo problema. Se siete impazienti di trasferire i vostri Pokémon vi consigliamo vivamente di aspettare qualche giorno, così da evitare di trovarvi davanti il terribile “errore 992”.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete riscontrato lo stesso problema?