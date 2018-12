Pokémon: Let’s Go! Guida: dove e come usare le Squame Cuore

State giocando a Pokémon: Let’s Go, Pikachu! oppure a Pokémon: Let’s Go, Eevee! e avete trovato delle Squame Cuore? Non avete assolutamente idea di come fare a usarle e quale sia il loro scopo? In questa nostra guida vi spieghiamo come sfruttarle correttamente. Dovete infatti sapere che si tratta di un oggetto molto raro e utile.

Come ogni oggetto di tal tipo, inoltre, è possibile venderlo nei negozi: vi sconsigliamo di farlo, poiché ha un utilizzo ben preciso. Le Squame Cuore possono essere trovate in vari luoghi della mappa, ma la loro utilità si rivelerà solo nelle fasi finali.

Per sfruttarle, dovete ottenere tutte e otto le medaglie e poi raggiungere il Percorso 23, attraverso la Via Vittoria, fino alla zona finale del gioco: l’Altopiano Blu. In questa area, nelle vicinanza del Pokémon Center, vedrete una donna vestita di rosa. Ovviamente non dovete fare altro che parlarle e questa vi spiegherà esattamente cosa può fare.

La donna è in grado di far ricordare ai vostri Pokémon una delle mosse precedentemente dimenticate: cosa vorrà in cambio? Avrete già capito che vi chiederà proprio una Squama Cuore. Si tratta di una possibilità utilissima, sopratutto nelle fasi avanzate quando avrete una comprensione migliore dei combattimenti e sarete sul punto di affrontare gli scontri più complessi proposti dal gioco.

Questa era la nostra guida su dove e come usare le Squame Cuore in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! su Nintendo Switch. Diteci: avete per caso dimenticato una mossa e ve ne siete pentiti? Sfrutterete le Squame Cuore per ricordarla?