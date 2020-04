Pokémon Oro e Argento: un leak ha svelato pokémon inediti dalle versioni beta dei titoli

Ultimamente, navigando sul web, siamo sommersi da nuove ed incredibili informazioni riguardanti le prime generazioni del mondo Pokémon. Questa volta la novità riguarda la diffusione di numerose immagini raffiguranti Pokémon sconosciuti e mai apparsi nel mondo videoludico, nonché di alcune bozze di Pokémon più familiari. In sostanza, sembra che questo materiale provenga da una versione beta di Pokémon Oro e Argento.

Stiamo parlando di leak che sono diventati ben presto virali, poiché svelano alcuni dettagli più intimi e intriganti, inerenti ad alcuni progetti collegati allo sviluppo di Pokémon Oro e Argento. A quanto pare, tali leak e tutti i vari sprite scoperti sono stati estratti da una demo per il Nintendo Space World del 1999, in cui erano presenti materiali ed informazioni inedite, raffiguranti Pokémon ignoti. Ovviamente, è comprensibile che gli sprite citati fossero incompleti, dato che l’evento Space World di Nintendo del 1999 si è tenuto ad agosto, mentre Pokémon Oro e Argento sono usciti in Giappone pochi mesi dopo, a novembre.

Pokémon Oro e Argento

Da questa prima bozza, infatti, è possibile individuare e riconoscere molti Pokémon di nota popolarità, tra cui Chikorita, Ponyta e Togepi, ma ne erano presenti anche altri, seppur a prima vista diversi – come Delibird, Houndoom e Pinsir. E non è finita qui. Sono raffigurati anche design di alcuni Pokémon che, invece, sono stati scartati e che, quindi, non sono mai apparsi nelle versioni complete di Pokémon Oro e Argento.

La diffusione di questi progetti inediti ha illuminato l’anima della scoperta dei giocatori più appassionati e curiosi, rivelando dati e informazioni interessanti su uno dei franchise più amati di sempre. E nonostante Nintendo e The Pokémon Company abbiano cercato di impedire la divulgazione di questi materiali, sono ancora tanti gli utenti infervorati che cercano di analizzare e catalogare al meglio i dati emersi. Curioso è che questi non sono gli unici leak sui Pokémon che catturano la nostra attenzione in questo periodo, visto che pochi giorni fa sono sono emersi ulteriori vociferazioni riguardo la misteriosa versione di Pokémon Rosa.