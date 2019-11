Pokémon Spada e Scudo, la guida completa

Pokémon Spada e Scudo hanno indubbiamente diviso pubblico e critica a causa delle radicali decisioni prese da Game Freak per il futuro del suo brand, così come è indubbio che i nuovi capitoli della serie offrono una solida esperienza, per tutti gli amanti del genere, ricca di segreti, nuove attività e un Pokédex davvero complesso da ultimare. Proprio per questi motivi potrebbe essere utile sapere come far evolvere alcuni Pokémon particolari o conoscerne l’ubicazione nella vasta regione di Galar. Allo stesso tempo potrebbe servirvi conoscere alcuni “trucchetti” per un Breeding ottimale così come avere qualche suggerimento per dominare i nuovissimi Raid Dynamax.

Al momento le pagine disponibili della guida vi spiegheranno:

Da questa pagina, quindi, potrete accedere ai vari argomenti che compongo la nostra guida completa Pokémon Spada e Scudo che, con costanza e perizia, aggiorneremo costantemente fino a quando non coprirà la totalità dei segreti, delle evoluzioni più complicate e le ubicazioni più peculiari dei Pokémon che la nuova opera di Game Freak offre ai giocatori. L’unico elemento che andremo a escludere saranno i vari capitoli della storia principale, in quanto semplici, lineari e basati sull’introdurre il giocatore al corposo endgame che sarà disponibile una volta raggiunti i titoli di coda.