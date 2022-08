Annunciato solo qualche giorno fa, The Pokémon Company ha svelato da poco alcune novità riguardanti il franchise videoludico con protagonista le creature collezionabili. Come da tradizione, abbiamo assistito a un nuovo Pokémon Presents, un evento digitale ricco di novità non solo per quanto riguarda le nuove iterazioni di nona generazione in uscita il prossimo autunno su Nintendo Switch, ma anche riguardo a titoli spin-off e app smartphone.

Pokémon Presents | Tutti gli annunci

Pokémon World Championship 2022

Il Present inizia con un focus tutto dedicato all’aspetto competitivo. Dopo una lunga pausa dovuta all’epidemia di Covid, il campionato del mondo Pokémon tornerà a girare il mondo con l’aggiunta di nuovi giochi come Pokémon GO e Unite.

Pokémon GO

Il popolare titolo mobile continua a evolversi con una serie di eventi, nuovi snodi di trama e oggetti da collezionare che vi saranno utili a catturare sempre più Pokémon in giro per tutto il mondo.

Pokémon Unite

Anche Pokémon Unite continua a crescere con una serie di novità. In questa occasione è stata presentata una Pikafesta tutta dedicata all’amatissimo Pokémon giallo. In aggiunta verrà aggiunto Buzzwole come personaggio utilizzabile nel gioco.

Pokémon Masters EX

Con un fantastico trailer in CG ci vengono presentate anche alcune delle prossime novità in arrivo sul titolo mobile Pokémon Masters EX per festeggiarne il nuovo anniversario.

Pokémon Scarlatto e Violetto

Il segmento dedicato ai giochi di nona generazione si apre con un trailer che ci introduce alla caccia al tesoro di Paldea, la nuova regione di questi giochi. Viene confermato che Scarlatto e Violetto offrirà un’esperienza GDR open world per la prima volta nella storia del brand. I titoli, inoltre, avranno una struttura di gioco che si suddivide in ben tre storyline distinte che potranno essere affrontate dai giocatori a loro piacimento.

Con le novità riguardanti Pokémon Scarlatto e Violetto si conclude anche questo evento digitale. Quale degli ultimi dettagli ha saputo colpirvi maggiormente? Vi hanno convinto le novità riguardo la nona gen?