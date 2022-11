Qual è la cosa più bella dell’avere a che fare con i Pokémon? Vederli evolvere! Poiché in Pokémon Scarlatto e Violetto esistono diverse evoluzioni speciali, con meccaniche che non si erano mai viste nei precedenti capitoli della saga. In questa guidai andremo quindi a vedere un po’ più da vicino tutti i metodi di evoluzioni con cui è possibile far passare agli stadi successivi i mostriciattoli portatili all’interno di questa coppia di nuovi videogiochi.

INDICE

Evoluzioni attraverso una pietra evolutiva

Questa triade di Pokémon in Scarlatto e Violetto cambia forma se su di essi viene utilizzato un particolare tipo di oggetto come una pietra evolutiva.

Ecco la lista completa:

Cetoddle: Cetitan + pietragelo

Cetitan + pietragelo Tadbulb : Bellibolt + pietratuono

: Bellibolt + pietratuono Capsakid: Scovillain + pietrafocaia

Evoluzioni attraverso i passi

Per far evolvere una questa specifica triade di pokémon è necessario far percorrere loro 1000 passi fuori dalla Pokéball. Questi passi devono essere effettuati in modalità lotta autonoma. Quindi dovrete premer R per farli uscire dalla Pokéball e portarli in giro nel mondo aperto.

Rabsca : Rellor + 1000 passi

: Rellor + 1000 passi Brambleghast : Bramblin + 1000 passi

: Bramblin + 1000 passi Pawmot: Pawmo + 1000 passi

Evoluzione legata a mosse

Questa categoria di particolari evoluzioni in realtà contiene 2 diverse possibilità:

Evoluzione tramite l’ utilizzo ripetuto di una mossa

Evoluzione tramite l’aumento di livello dopo l’apprendimento di una mossa

Ecco i 3 pokémon che seguono queste particolari regole

Farigiraf : Girafarig + 1 level up DOPO aver appreso la mossa doppioraggio

: Girafarig + 1 level up DOPO aver appreso la mossa doppioraggio Annihilape : Primeape + 20 utilizzi della mossa pugno funesto

: Primeape + 20 utilizzi della mossa pugno funesto Dudunsparce: Dunsparce + 1 level up DOPO aver appreso la mossa ipertrapano

Evoluzioni tramite strumento evolutivo

Il pokémon Charcadet può evolversi differentemente in base allo strumento evolutivo che si usa su di esso, diventando due diverse forme.

Queste sono esclusive al titolo in questione e sono:

Armarouge (solo pokémon Scarlatto): Charcadet + armatura fausta

(solo pokémon Scarlatto): Charcadet + armatura fausta Ceruledge (solo pokèmon violetto): Charcadet + armatura infausta

Dove ottenere l’Armatura Fausta e l’Armatura Infausta

Questi particolari oggetti per far evolvere Charcadet nelle sue due forme possono essere ottenuti solo seguendo questi passi:

Ottenete 10 Frammenti di Bronzor in Pokémon Scarlatto oppure 10 Cocci di Sinistea in Pokémon Violetto. Per ottenerli vi basterà sconfiggere i pkm indicati per 10 volte.

Recatevi a Picadia e parlate con il personaggio vicino alla fontana. In cambio del materiale raccolto otterrete una delle due armature per far evolvere Charcadet.

Evoluzioni tramite metodi specifici

Diversi dei pokémon esclusivi di Paldea si evolvono soltanto seguendo particolari iter:

Maushold : evoluzione casuale, sia in box che in squadra, dopo aver raggiunto il livello 25

: evoluzione casuale, sia in box che in squadra, dopo aver raggiunto il livello 25 Palafin : Finizen livello 38 + fare un level up (tramite lotta o caramella rara) mentre si è in game con un amico con un finizen.

: Finizen livello 38 + fare un level up (tramite lotta o caramella rara) mentre si è in game con un amico con un finizen. Gholdengo : far tenere ad un gimmighoul 999 monete; queste monete si trovato o catturando gimighoul o completando le varie torri sparse per la regione (metodo più veloce)

: far tenere ad un gimmighoul 999 monete; queste monete si trovato o catturando gimighoul o completando le varie torri sparse per la regione (metodo più veloce) Houndstone : Greavard + salire di livello dopo il lv 30 di notte

: Greavard + salire di livello dopo il lv 30 di notte Kingambit: Bisharp con equipaggiato simbolo del capo + 3 vittorie contro Bisharp selvatici con equipaggiato lo stesso oggetto

Pokémon dalle precedenti generazioni

Per poter catturare tutti i pokémon è bene sapere come evolvere anche tutti i mostriciattoli delle precedenti generazioni; tra questi alcuni non si evolvono tramite il semplice aumento di livello ma bensì tramite procedure diverse.

Vista la diversità delle procedure andiamo a scoprile insieme

Pietre evolutive

Flareon : Eevee + pietrafocaia

: Eevee + pietrafocaia Vaporeon : Eevee + pietraidrica

: Eevee + pietraidrica Jolteon : Eevee + pietratuono

: Eevee + pietratuono Leafeon : Eevee + pietrafoglia

: Eevee + pietrafoglia Glaceon : Eevee + pietragelo

: Eevee + pietragelo Espeon : Eevee con amicizia al massimo + level up di giorno

: Eevee con amicizia al massimo + level up di giorno Umbreon : Eevee con amicizia al massimo + level up di notte

: Eevee con amicizia al massimo + level up di notte Sylveon : Eevee con amicizia al massimo + ha apprezo una mossa folletto + level up

: Eevee con amicizia al massimo + ha apprezo una mossa folletto + level up Arcanine : Growlithe + pietrafocaia

: Growlithe + pietrafocaia Cluster : Shellder + pietraidrica

: Shellder + pietraidrica Raichu : Pikachu + pietratuono

: Pikachu + pietratuono Magnezone : Magnetone + pietratuono

: Magnetone + pietratuono Lilligant : Petilil + pietrasolare

: Petilil + pietrasolare Sunflora : Sunkern + pietrasolare

: Sunkern + pietrasolare Crabominable : Crabrawler + pietragelo

: Crabrawler + pietragelo Wigglytuff : Jigglypuff + pietralunare

: Jigglypuff + pietralunare Florges : Floette + pietrabrillo

: Floette + pietrabrillo Honchkrow : Murkrow + neropietra

: Murkrow + neropietra Mismagius : Misdreavus + neropietra

: Misdreavus + neropietra Gallade : Kirlia (maschio) + pietralbore

: Kirlia (maschio) + pietralbore Froslass: Snorunt (femmina) + pietralberoe

Scambi

Gengar : Haunter + scambio giocatore

: Haunter + scambio giocatore Slowking : Slowpoke con roccia del re + scambio giocatore

: Slowpoke con roccia del re + scambio giocatore Scizor: Scyther con metalcoperta + scambio giocatore

Strumenti evolutivi

Appletun : Applin + dolcepomo

: Applin + dolcepomo Frapple : Applin + aspropomo

: Applin + aspropomo Polteageist: Sinistea + teiera crepata / teiera rotta (in base alla forma del pokémon)

Amicizia

Blissey : chansey con amicizia al massimo + level up

: chansey con amicizia al massimo + level up Marill : azurril con amicizia al massimo + level up

: azurril con amicizia al massimo + level up Lucario : riolu con amicizia al massimo + level up

: riolu con amicizia al massimo + level up Jigglypuff : igglybuff con amicizia al massimo + level up

: igglybuff con amicizia al massimo + level up Pikachu: pichu con amicizia al massimo + level up

Mosse

Sudowoodo : Bonsly al livello 16 + fargli apprendere mimica

: Bonsly al livello 16 + fargli apprendere mimica Tsareena: Steene al livello 28 + pestone

Momento della giornata

Chansey : Happiny con pietraovale + level up di giorno

: Happiny con pietraovale + level up di giorno Weavile : Sneasel con affilartigli + level up di notte

: Sneasel con affilartigli + level up di notte Lycanroc : Rockruff livello 25 + level up di giorno/notte; in base al momento si ottiene Lycanroc forma mezzogiorno o Lycanroc forma mezzanotte

: Rockruff livello 25 + level up di giorno/notte; in base al momento si ottiene Lycanroc forma mezzogiorno o Lycanroc forma mezzanotte Lurantis : level up di giorno + Fomantis di livello 34

: level up di giorno + Fomantis di livello 34 Gumshoos: level up di giorno + Yungoos di livello 20

Genere del pokèmon