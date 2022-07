Come ben saprete è attualmente in corso l’Amazon Prime Day 2022, ossia un paio di giornate colme di sconti fuori di testa dedicate all’omonimo e vantaggiosissimo servizio in abbonamento del noto e-commerce. Tra gli innumerevoli sconti ve ne sono ovviamente anche differenti legati ai videogiochi, che vi permetteranno di risparmiare decine e decine di euro sul vostro hobby preferito. Come non citare ad esempio il pack completo Pokémon Scarlatto + Pokémon Violetto che vi permette di recuperare in un colpo a soli 99,99 euro entrambi i prossimi episodi della celebre saga.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono gli ultimissimi videogiochi della serie Pokémon attesi per il prossimo 19 novembre 2022. Tra di loro, come da tradizione, numerose differenze, che spaziano dal leggendario catturabile fino a una serie di pokémon esclusivi e molto altro ancora. Insomma, se siete dei fan della saga e amate completare tutto al 100%, averli entrambi è a dir poco imprescindibile, soprattutto considerando il quasi 20% di sconto che offre Amazon sul pack completo per i Prime Day 2022. Non male per due dei giochi più attesi dell’anno.

Prima di lasciarvi all'offerta per acquistare Pokémon Scarlatto + Pokémon Violetto a soli 299,99 euro, ossia con quasi il 20% di sconto rispetto al prezzo di listino

