Pokémon Spada e Scudo: in arrivo nuove informazioni domani

Durante la giornata di domani verranno svelate nuove informazioni riguardo Pokémon Spada e Pokémon Scudo alle 15:00 ora locale italiana

Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono in arrivo su Nintendo Switch il prossimo mese (15 novembre 2019) e Pokemon Company vuole condividere ulteriori informazioni riguardo la coppia di titoli dell’ottava generazione dei mostriciattoli tascabili. Nello specifico domani 16 ottobre alle ore 15:00 (ora locale italiana) verranno rivelati nuovi dettagli tramite un video chiamato Galar Research Update.

Durante i precedenti video siamo stati messi alla conoscenza di alcuni nuovi Pokémon di questa nuova generazione e abbiamo avuto un infarinatura generale su tutte quelle che saranno le meccaniche alla base dei due titoli. L’ultimo appuntamento si era concentrato in una ventiquattro ore culminata svelando la forma Galar di Ponyta.

🚨 Galar Research Update 🚨 Show of hands, Trainers: who’s ready for more information on #PokemonSwordShield? 📅 October 16, 2019

⏰ 6:00 AM PDT ⚔️🛡️ pic.twitter.com/xVun4S8eN0 — Ghost-type Pokémon (@Pokemon) October 15, 2019

Oltre a ciò è stata annunciata per le ore 16:00 un’ulteriore diretta tutta dedicata al trentesimo anniversario di Game Freak. Un evento speciale da non perdere per tutti gli appassionati dei Pokémon, che viene collocato non a caso proprio dopo il rilascio delle nuove informazioni di Pokémon Spada e Scudo.

Vi ricordiamo che nel corso delle scorse ore potrebbero essere trapelate le dimensioni dei file di gioco, Game Freak non ha ancora ne confermato e nemmeno smentito la notizia. Pokémon Spada e Pokémon Scudo usciranno il 15 novembre 2019 per Nintendo Switch. Siete carichi per ricevere nuove informazioni sulla coppia di giochi di ottava generazione? Avete già deciso se acquistare Pokémon Spada o Pokémon Scudo? Diteci la vostra.