Pokémon Spada e Scudo: svelati nuovi Pokémon e Capipalestra in un video

Pokémon Spada e Pokémon Scudo presentano ora alcune nuove creature e due nuovi Capipalestra tramite un video. Eccolo per voi.

Pokémon Spada e Scudo fanno discutere molto gli appassionati, come sappiamo, ma per una volta evitiamo di preoccuparci troppo di animazioni, Pokémon Nazionale e di mancati ritorni, e pensiamo solo alle nuove creature che avremo modo di incontrare e allenare il prossimo autunno. Ora, è stato rilasciato un nuovo trailer che ci permette di scoprire alcune novità.

Per iniziare sono state presentati nuovi mostriciattoli tascabili, come Alcremie, un Pokémon Fata: si tratta di una creatura composta da quella che sembra panna, con fragole tra i “capelli”. Poi, viene mostrato Yamper, un cagnolino elettrico, Rolycoly, un tipo Roccia dall’aspetto molto oscuro, Duraludon, di tipo Acciaio/Drago.

Poi è venuto il turno dei nuovi capipalestra di Pokémon Spada e Scudo, che gestiscono dei veri e propri stadi di calcio in cui si tengono scontri tra Pokémon. Sono Bea, esperta di Pokémon Lotta, e Allister, dedito alle creature di tipo Spettro. La particolarità è che i due capi palestra saranno ognuno esclusiva di una delle versioni: Bea si troverà in Pokémon Spada, mentre Allister in Pokémon Scudo.

Inoltre è stata presentata la meccanica del Gigamax. Tramite quel che è possibile capire dal filmato, pare che sia possibile dare una forma unica al Pokémon, diversa rispetto alla versione Dynamax: non tutti i Pokémon avranno accesso alla versione Gigamax; per ora sono confermati Drednaw, Corviknight e Alcremie. Ad esempio, Alcremie diventa una torta gigante. I Gigamax avranno accesso a una mossa Gigamax che non può essere usata dai Dynamax. Infine, potremo trovare dei Gigamax durante i Raid Dynamax, ma ovviamente saranno molto rari. Cosa ne pensate di queste novità? Vi convincono?