Pokémon Spada e Scudo: svelati nuovi dettagli sul Pokémon misterioso Zarude

Vi abbiamo già parlato di Zarude, il nuovo Pokémon misterioso arrivato qualche tempo fa nell’universo di Pokémon Spada e Scudo. La creatura in questione ci è stata mostrata direttamente in un video rilasciato dalla stessa Game Freak, nel quale abbiamo potuto carpire alcune informazioni che caratterizzano questo particolare Pokémon. Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che Zarude è di tipo erba buio e dispone dell’abilità Fogliamento ed è stato abbastanza apprezzato dai giocatori per via delle sue caratteristiche estetiche.

Nelle ultime ore, Nintendo e The Pokémon Company hanno svelato al pubblico una nuova mossa esclusiva di questa creatura disponibile unicamente in Pokémon Spada e Scudo. In particolare, una volta raggiunto il livello 90, Zarude può apprendere Giunglacura, un’abilità esclusiva che nessun’altra creatura all’interno del titolo di Nintendo è capace di imparare.

Ma in cosa consiste questa abilità? Giunglacura permette a Zarude di aggrovigliare le sue liane intorno agli alberi assorbendo l’energia in essi contenuti, per poi esplodere con forza. L’esplosione è caratterizzata da un potere curativo che viene immediatamente diffuso in tutta l’area circostante, guarendo se stesso e gli alleati presenti nell’area interessata. L’effetto di questa potente cura ripristina totalmente i PS e cura da qualsiasi altro problema di stato.

Vi ricordiamo inoltre che Zarude fa parte della categoria “Pokémon Scimmialigna”, ed è dotata di un’altezza pari a 1,8 metri per un peso totale di 70,0Kg. La creatura, come detto prima, è presente solo in Pokémon Spada e Scudo e non può essere trovata in altri titoli inerenti la serie Pokémon. L’unica apparizione al di fuori dell’universo di gioco è stata nel 23esimo lungometraggio chiamato “Pokémon il Film: Coco”, una premiere mondiale trasmessa in Giappone qualche tempo fa.

