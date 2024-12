Pokémon TCG Pocket: come completare tutte le missioni dell'espansione Isola Misteriosa

I giocatori di Pokémon TCG Pocket possono ora affrontare le nuove missioni a tema per l'espansione Isola Misteriosa, con sfide che offrono ricompense entusiasmanti che adorerete sicuramente - e soprattutto vi aiuteranno a sbustare di più -.

Ovviamente, anche per la nuova espansione vigono le stesse regole, per cui per completare le missioi sarà necessario ottenere tramite i pacchetti le carte specifiche richieste. Le ricompense variano da buoni emblema (da usare per comprare clessidre o altro) a clessidre misteriose a icone da utilizzare per il proprio profilo. Vediamo, però, nel dettaglio cosa fare per ognuna delle nuove missioni, anche quelle segrete!

Come completare tutte le missioni dell'espansione Isola Misteriosa

Foresta Incontaminata

Per completare questa missione, raccogli i seguenti Pokémon:

Raichu

Venipede

Liepard

Mankey

Joltik

Shiinotic

Exeggutor

Ricompense:

5x Buono Emblema Isola Misteriosa

1x copertina Foresta Incontaminata

Lago Placido

Per completare questa missione, raccogli i seguenti Pokémon:

Cramorant

Magikarp

Gyarados

Drednaw

Rapidash

Ricompense:

12x Buono Emblema Isola Misteriosa

1x copertina Lago Placido

Landa Rovente

Per completare questa missione, raccogli i seguenti Pokémon:

Geodude

Salandit

Weezing

Magmar

Volcarona

Ricompense:

7x Buono Emblema Isola Misteriosa

1x copertina Landa Rovente

Rovine Perdute

Per completare questa missione, raccogli i seguenti Pokémon:

Mythical Slab

Stonjourner

Beheeyem

Serperior

Ricompense:

15x Buono Emblema Isola Misteriosa

1x copertina Rovine Perdute

A caccia di coleotteri

Per completare questa missione, raccogli i seguenti Pokémon:

Larvesta

Joltik

Venipede

Whirlipede

Galvantul

Ricompense:

12x Clessidre misteriose

2x Buono Emblema Isola Misteriosa

2x Buono Negozio

Pokémon che volano

Per completare questa missione, raccogli i seguenti Pokémon:

Cramorant

Pidgeot

Chatot

Sigilyph

Floette

Ricompense:

12x Clessidre misteriose

2x Buono Emblema Isola Misteriosa

2x Buono Negozio

Pokémon Piccoli

Per completare questa missione, raccogli i seguenti Pokémon:

Dedenne

Chatot

Pidgey

Chewtle

Floette

Ricompense:

12x Clessidre misteriose

2x Buono Emblema Isola Misteriosa

2x Buono Negozio

Fiori Viaggiatori

Per completare questa missione, raccogli i seguenti Pokémon:

Flabébé

Floette

Florges

Ricompense:

12x Clessidre misteriose

2x Buono Emblema Isola Misteriosa

2x Buono Negozio

Attacchi che infliggono 20 Danni

Per completare questa missione, raccogli i seguenti Pokémon:

Finneon

Elgyem

Swirlix

Purrloin

Pidgey

Ricompense:

12x Clessidre misteriose

2x Buono Emblema Isola Misteriosa

2x Buono Negozio

Albero del Riposo

Per completare questa missione, raccogli i seguenti Pokémon:

Primeape

Pidgeotto

Dedenne

Chewtle

Ricompense:

1x copertina Albero del Riposo

Usa l'energia buste per aprire 60 pacchetti dell'espansione Isola Misteriosa

Ricompense:

1x tabellone Mew Isola Misteriosa

1x bustina protettiva Mew Isola Misteriosa

1x moneta Mew Isola Misteriosa

1x copertina Mew Isola Misteriosa

Colleziona 3 carte Mew

Ricompensa:

1x Icona Mew

Colleziona 3 carte Blu

Ricompensa:

1x Icona Blu

Missioni segrete dell'espansione Isola Misteriosa

Museo Isola Misteriosa 1

Per completare questa missione, raccogli le seguenti carte ★:

Exeggutor

Serperior

Salandit

Vaporeon

Dedenne

Marshadow

Ricompense:

36x Clessidra Misteriosa

12x Clessidra Pacchetto

10x Buono Negozio

Museo Isola Misteriosa 2

Per completare questa missione, raccogli le seguenti carte ★★:

Mew EX

Aerodactyl EX

Ricompense:

36x Clessidra Misteriosa

12x Clessidra Pacchetto

10x Buono Negozio

Museo Mew EX

Per completare questa missione, raccogli le quattro diverse carte Mew EX.

Ricompense:

36x Clessidra Misteriosa

12x Clessidra Pacchetto

10x Buono Negozio

Storia dell'Isola Misteriosa

Per completare questa missione, raccogli le seguenti carte ★★:

Pietra Misteriosa

Esploratore in Erba

Mew EX (Immersiva)

Celebi EX (Immersiva)

Ricompensa: