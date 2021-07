Pokémon UNITE: il MOBA delle creature tascabili ha una data

Finalmente Pokémon UNITE, MOBA delle creature tascabili realizzato da TiMi Studio Group di Tencent in collaborazione con Nintendo e The Pokémon Company, ha una data di rilascio: il videogioco arriverà su Nintendo Switch il 21 luglio 2021. La pubblicazione avverrà anche su dispositivi iOS e Android in un secondo momento. Tra le tante quantità di videogiochi, carte, pupazzi, gadget e accessori mancava proprio un’esperienza MOBA al brand.

Pokémon UNITE è ambientato sull’Isola di Heos, un luogo leggendario dove i giocatori si cimentano nelle Lotte Unite: squadre di cinque Pokémon ciascuna, ognuno controllato da un singolo giocatore, si sfidano nel tentativo di totalizzare il maggior numero di punti prima che scada il tempo. Tali punti si conquistano attraverso zone di controllo sulla mappa come in un classico MOBA. Non sottovalutate il suo gameplay: in aggiunta, i Pokémon possono livellare, evolversi e apprendere nuove mosse mentre lottano contro nemici e anche altre creature selvatiche. Tra i selvatici è possibile trovare anche Pokémon leggendari o misteriosi! Il gioco è free-to-play ma, come ogni MOBA, prevede acquisti in-app soprattutto di natura cosmetica.

Per festeggiare l’uscita del gioco, i giocatori che effettueranno l’accesso alla versione di Nintendo Switch di Pokémon Unite entro il 31 agosto 2021 riceveranno una Licenza Unite di Zeraora, un documento in grado di garantire l’utilizzo del Pokémon misterioso nelle Lotte Unite. Zeroaora è molto veloce e potente. La sua Mossa Unite, Impatto Voltaico, gli consente di emettere una scarica elettrica che crea una zona di plasma attorno all’area colpita.

Pokémon UNITE è il primo gioco MOBA in assoluto delle creature tascabili. In questi primi mesi di rodaggio su Nintendo Switch il gioco sarà esclusivamente in inglese, giapponese e cinese. In seguito, con il rilascio del gioco anche su smartphone, previsto per settembre 2021, il videogioco si aggiornerà anche alle lingue francese, italiano, tedesco e spagnolo.