Palworld ricreato con lo stile di Pokémon per DS, il risultato è spettacolare

Nonostante il tumulto di Palworld si sia affievolito, il titolo rimane uno dei giochi più popolari di questo inizio 2024, avendo coinvolto milioni di giocatori in quello che è diventato virale come una sorta di "Pokémon con le armi" - paragone che Nintendo non ha apprezzato -.

Le somiglianze tra i due giochi sono così evidenti che probabilmente è per questo che Palworld non è ancora sbarcato su Nintendo Switch. Tuttavia, il team di 64 Bits ha pubblicato nel loro canale YouTube un video di un demake di Palworld realizzato con una grafica paragonabile a quella dei vecchi Pokémon usciti per il Nintendo DS, e il risultato è semplicemente stupendo.

Con una reputazione già consolidata nel demaking di giochi popolari per vecchie piattaforme, 64 Bits ha preso il fenomeno virale e lo ha adattato con un'estetica a doppio schermo, con l'uso dello stilo, ottenendo un risultato che assomiglia in modo sorprendente a Pokémon Nero e Bianco.

64 Bits ha preso alcuni degli elementi chiave dei giochi Pokémon per DS nel creare questo video demake, ma, esattamente come il Palworld vero, anche alcuni elementi di Zelda. Ha, infatti, sicuramente un forte richiamo a The Phantom Hourglass, cosa che il team ha confermato nella loro dichiarazione ufficiale sul gioco. Inoltre, il team ha anche menzionato Chibi Robo Park Patrol come un'altra ispirazione.

In questo demake è possibile esplorare, costruire e combattere proprio come nel gioco originale, ma con suoni e musiche retrò che si adattano perfettamente all'atmosfera del DS. È un concetto geniale e il video è stato realizzato con cura, anche se, ovviamente, non vedrà mai la luce del giorno, specialmente con la recente stretta di Nintendo sull'emulazione e su tutto ciò che mina i suoi valori di brand.

64 Bits ha anche lavorato su altri demake di giochi attuali per le console Nintendo, tra cui Elden Ring per il SNES e Kirby and the Forgotten Land per il NES.