I futuri Pokémon saranno esclusivi per Nintendo Switch 2? Spunta un leak

L'universo dei Pokémon sta per affrontare un importante punto di svolta nel 2025, segnando la fine di un'era per Nintendo Switch e preparandosi a una nuova generazione di avventure. Secondo recenti informazioni diffuse da Centro LEAKS, una fonte nota nel panorama delle anticipazioni videoludiche, "Leggende Pokémon Z-A" rappresenterà l'ultimo capitolo della saga principale a debuttare sull'attuale console Nintendo.

Questa notizia conferma definitivamente la strategia di transizione di Game Freak verso nuovi orizzonti tecnologici, con il prossimo titolo della serie già in sviluppo esclusivamente per Nintendo Switch 2.

Mentre gli occhi degli appassionati sono puntati su Leggende Pokémon Z-A, che ha recentemente mostrato nuove meccaniche di gameplay inclusa una modalità competitiva notturna in stile battle royale, dietro le quinte si lavora già alla decima generazione. Il nuovo progetto, nome in codice "Gaia", rappresenterebbe il primo capitolo Pokémon pensato esclusivamente per le potenzialità della futura console Nintendo, segnando un taglio netto con l'hardware precedente che ha caratterizzato gli ultimi sei anni di evoluzione della serie.

La transizione verso una nuova generazione

Il calendario di Nintendo Switch si avvia verso la conclusione del suo ciclo vitale con alcuni titoli di grande rilevanza. Accanto a Metroid Prime 4: Beyond, Leggende Pokémon Z-A si prepara a essere uno degli ultimi grandi lanci first-party sulla piattaforma che ha superato i 140 milioni di unità vendute.

"Mentre ci avviciniamo al Nintendo Switch 2 Direct, abbiamo un'informazione speciale per tutti voi", ha dichiarato Centro LEAKS su X. "Leggende Pokémon Z-A è attualmente pianificato come l'ultimo Pokémon della serie principale per Nintendo Switch. La decima generazione, nome in codice Gaia, sarà lanciata il prossimo anno in esclusiva per Switch 2".

Questa rivelazione contraddice alcune indiscrezioni precedenti che suggerivano uno sviluppo ibrido di "Gaia" su entrambe le piattaforme. La stessa fonte ha chiarito che, contrariamente a quanto emerso nelle anticipazioni di inizio 2024 che parlavano di una versione base per Switch e una versione potenziata "Super Gaia" per Switch 2, lo sviluppo attuale è concentrato esclusivamente sulla nuova console. Centro LEAKS precisa che "Game Freak sta sviluppando il gioco come esclusiva Switch 2", e un eventuale cambio di strategia sarebbe contemplato solo in caso di prestazioni commerciali deludenti della nuova console - scenario considerato altamente improbabile dagli analisti.

Ovviamente, come sempre quando si parla di leak è il caso di prendere le informazioni con le pinze, nell'attesa di notizie ufficiali da parte di Nintendo.