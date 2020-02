Pokimane: un fan si presenta sotto casa della streamer senza alcun permesso

Pokimane è una delle streamer più amate e seguite del momento su Twitch, e questa fama delle volte comporta delle situazioni parecchio sgradevoli da affrontare. Recentemente la ragazza si è voluta aprire a questa tematica spiegando all’interno di un proprio stream perchè deve tenere la guardia sempre alta per evitare che le succedano situazioni poco felici. Nel dettaglio, la streamer ha voluto raccontare di come una volta si è trovata sotto casa un fan che voleva incontrarla senza alcun permesso.

In quel frangente Pokimane era nella sede di un gruppo di streamer, la OfflineTV, quando si è trovata davanti a un proprio fan che si era preso eccessiva confidenza. “Ho risposto a una sua donazione di Bits, ma questo non significa che siamo amici, intendo amici nella vita reale. Voi siete la mia community, e in un certo senso siamo amici; ma questo ragazzo voleva essere qualcosa di più.”

Dopodichè la streamer è scesa nei dettagli dell’incontro con questo fan dichiarando che “si è presentato vicino alla nostra casa di OfflineTV. Era difficile chiarire con lui la situazione perchè non capiva. Quando rispondo e ringrazio ai Bit o alle donazioni non significa che vi conosca personalmente e viceversa, o che puoi venire a casa mia!”.

Pokimane ha infine voluto chiarire con il suo pubblico che molte volte è meglio non far crescere le aspettative degli spettatori, soprattutto quando poi questi ultimi possono prendersi certe libertà. Non è la prima volta che la streamer ha a che fare con una situazione spiacevole, anche il motivo per cui sta abbandonando Fortnite dalle sue dirette è collegato ad esperienze infelici con la community degli Stream Sniper.