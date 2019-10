Postal 4: No Regrets in accesso anticipato ora su Steam

Postal 4: No Regrets viene annunciato ed esce in accesso anticipato su steam completamente a sorpresa, con un trailer che ne mostra tutta la follia.

Una delle più folli e scorrette serie videoludiche è tornata. Completamente a sorpresa e senza alcun minimo preavviso è spuntato su Steam l’accesso anticipato di Postal 4: No Regrets. Dopo un deludente terzo capitolo i ragazzi di Running With Scissors decidono rimettere il giocatore nei panni del Postal Dude, impegnato nuovamente a portare delirio e distruzione ovunque.

L’arrivo in accesso anticipato è stato accompagnato da un trailer, nel quale possiamo notare come tutto sia ritornato ai fasti del secondo indimenticabile capitolo. Di nuovo sembra che Postal Dude sia a corto di soldi, e dovrà cercare di andare avanti alla giornata sia in modi legittimi o tirando fuori un arsenale smisuratamente assurdo per prendersi tutto con la forza all’interno della nuova cittadina chiamata Edensin, nell’Arizona.

Postal 4: No Regrets si presenta come un open world nel quale non ci sarà un ordine preciso per completare le missioni, e il giocatore avrà la solita libertà sulla quale la serie ha sempre puntato. L’arsenale da quanto si nota nel trailer sarà di nuovo composto da una serie di armi a dir poco bizzarre e anticonvenzionali, tipo una cassa piena di galline imbestialite. Ci saranno inoltre dei potenziamenti che permetteranno di far crescere le abilità e di potenziare il Postal Dude.

Il titolo è già disponibile in stato di accesso anticipato su Steam al prezzo di 16,79€. Non siamo ancora a conoscenza del periodo in cui Postal 4: No Regrets uscirà definitivamente, per adesso lo stato del gioco è definito in pre-alpha, con un solo giorno giocabile all’interno della trama. Cosa pensate di questo ritorno a sorpresa di Postal? Diteci la vostra.