HDD esterno Seagate Game Drive a un prezzo SHOCK! (-159€)

La Amazon Gaming Week continua a proporci moltissime ed interessanti offerte relative al mondo del gaming e, tra queste, ce n'è oggi una che farà indubbiamente fremere i giocatori PlayStation! Sullo store, infatti, oltre ad una pletora di ottimi videogiochi per tutte le console a prezzo scontato, è oggi disponibile con uno sconto del 18% anche l'ottimo hard disk esterno Seagate Game Drive, con la sua capacità di 4TB, ed appositamente progettato per PS4 e PS5, disponibile al prezzo di 164,31€, contro gli originali 199,99€! Un affare niente male, specie considerando quanto sia risicato lo spazio proprio su PS5, considerando quello che è l'ingombro di molti giochi di oggi.

Hard disk esterno Seagate da 4TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HDD esterno Seagate Game Drive da 4 TB per PS4 e PS5 è la scelta ideale per quei giocatori che proprio non riescono a raccapezzarsi con lo spazio di archiviazione delle proprie console e che, per questo, cercano una soluzione concreta al problema, rivolgendosi così ad una soluzione a dir poco "generosa", che con i suoi 4 TB di capacità permetta di archiviare decine di giochi senza troppi grattacapi. La sua compatibilità garantita sia con PS4 che con PS5 lo rende un complemento essenziale per migliorare l'esperienza di gioco, assicurando prestazioni ottimali grazie alla sua licenza ufficiale PlayStation.

Con un'installazione rapidissima e l'interfaccia USB 3.2 Gen 1, gli utenti possono iniziare a giocare in meno di due minuti, facilitando il trasferimento di giochi dalla e verso la console senza problemi, risultando così come una soluzione perfetta per chi vuole una biblioteca di giochi ampia e sempre accessibile, senza preoccupazioni legate alla capacità di storage.

Parliamo, insomma, di un prodotto davvero ottimo e funzionale che, venduto com'è ad un prezzo concorrenziale, può certamente fare la differenza per molti, moltissimi giocatori! Un affare, che vi suggeriremmo di cogliere al volo, anche perché i giorni della Gaming Week sono ormai al termine, e c'è anche il rischio che il prodotto vada esaurito!

